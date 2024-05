Paula Levy contradice a José Emilio Fernández Levy, pues asegura que Ángel Muñoz nunca la maltrató ¿Es cercana a Ana Bárbara? Esto contó.

José Emilio Fernández Levy -de 19 años de edad- el primero en asegurar que Ángela Muñoz, esposo de Ana Bárbara, maltrata a sus hermanos.

Posteriormente, la mamá de Ana Bárbara -de 53 años de edad- y su hermano confirmaron que su esposo era agresivo y mentiroso, pero Paula Levy tiene otra versión de la historia.

Ana Bárbara cuidó a Paula Levy y José Emilio Fernández Levy desde que era niños, aún después de que se separara de José María Fernández.

Años después, José Emilio Fernández aseguró que Ana Bárbara era manipulada por su pareja Ángela Muñoz y que era agresivo con sus hermanos.

Sin embargo, Paula Levy -de 22 años de edad- aseguró que Ángela Muñoz nunca la maltrató y tampoco vio que agrediera a sus hermanos.

Paula Levy acudió como conductora a un evento y fue cuestionada sobre si en algún momento vivió o presenció violencia en la casa de Ana Bárbara.

“No, yo fui con ellos varias veces me invitaron a esquiar, de vacaciones y siempre fue muy respetuoso Ángel, callado, buena onda. A mí no me consta, no es algo que yo haya visto con mis propios ojos”

Paula Levy