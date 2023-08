Ana Bárbara responde al chantaje de José Emilio Fernández Levy y demuestra de qué está hecha ¿ya hablaron? Esto dijo la cantante.

José Emilio Fernández Levy, hijo menor de Mariana Levy, ha causado gran polémica al hablar de su relación con Ana Bárbara, de 52 años de edad.

Todo comenzó cuando José María Fernández ‘El Pirru’, aseguró que José Emilio Fernández Levy había tratado de chantajear a Ana Bárbara con un audio comprometedor.

Recordemos que Ana Bárbara ha sido como una madre para los hijos menores de Mariana Levy, Paula y José Emilio Fernández Levy.

Tras ser acusado de tratar de chantajear a Ana Bárbara, José Emilio Fernández Levy lo negó, pero sí habló con una revista sobre la cantante.

Por si fuera poco, hace unos días José Emilio Fernández Levy hizo fuertes declaraciones sobre la pareja de Ana Bárbara, Ángel Muñoz.

“Cómo trataba (Ángel) a mi hermano José María no me gustaba nada (...) No podía tener teléfono, no salía de fiesta, no salía con amigos... no podía hacer nada”

José Emilio Fernández Levy