¿Paty Navidad se arrepiente? Ser antivacunas le sigue pesando para poder viajar pues le impidieron abordar el avión que la llevaría a Estados Unidos para atender unos compromisos laborales. ¿Perderá el trabajo por esta situación?

En 2023 Paty Navidad será parte de uno de los proyectos televisivos más exitosos de los últimos años y por el que muchos harían lo que fuera para ser considerados: el reality show ‘La Casa de los Famosos 3′, de Telemundo.

Será el 17 de enero cuando inicien las transmisiones de ‘La Casa de los Famosos’, por lo que Paty Navidad y el resto de su nuevo elenco, fue convocado a Miami, sede de Telemundo, para hacer la promoción del show.

Aunque se encontraba muy entusiasmada por viajar a Estados Unidos y arrancar con ‘La Casa de los Famosos’, Paty Navidad no pudo acudir al llamado de Telemundo debido a la postura que tiene respecto a las vacunas contra el Covid-19.

Y esque, cuando se disponía a abordar el avión de Aeroméxico que la llevaría a Miami, los empleados de la aerolínea le exigieron a Paty Navidad su comprobante de vacunación contra el Covid-19 para permitirle subir a la aeronave.

Como es bien sabido, Paty Navidad se ha negado a recibir el fármaco anti Covid-19, por lo que en lugar del documento requerido, presentó una prueba PCR con resultado negativo.

Pese a ello, los empleados de Aeroméxico insistieron en que era necesario el comprobante de vacunación, por lo que Paty Navidad perdió su avion.

Al percatarse de la situación, un grupo de reporteros abordó a Paty Navidad, quien hizo un comentario irónico al respecto y se quejó amargamente por lo sucedido:

“Dicen que no podemos viajar porque a ellos les importa mucho nuestra salud, están muy preocupados realmente; yo traje una prueba de PCR donde estoy perfectamente sana, pero no, los mexicanos no podemos salir de México si no estamos vacunados, porque al entrar a Estados Unidos no lo piden”

Enseguida, Paty Navidad aclaró que no es antivacunas y defendió su derecho a que no “experimenten” con su cuerpo, en referencia a la vacuna contra el Covid-19 que durante toda la pandemia atacó en sus redes sociales, motivo por el que vie expulsada de varias plataformas:

“Yo no soy anti vacunas, yo soy anti experimentos. Como lo he dicho siempre, yo no estoy vacunada y no me voy a vacunar y menos ahorita sabiendo que no soy la única…”

Paty Navidad