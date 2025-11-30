A un año de que Paty Cantú de 42 años de edad, recibiera el anillo de compromiso por Christian Vázquez, la pareja se casó el 29 de octubre.

Punta Mita fue el lugar donde Paty Cantú se casó con Christian Vázquez en una boda donde lució tres vestidos de novia.

La boda de Paty Cantú y Christian Vázquez en Puerto Vallarta

Llegó la esperada fecha para Paty Cantú y Christian Vázquez, pues se casaron el 29 de la playa de Punta Mita en Puerto Vallarta.

A través de redes sociales se dio a conocer la boda que Paty Cantú tuvo con el actor Christian Vázquez en donde el protagonista fue el vestido verde que lució.

Desde la playa de Punta Mita fue que contrajeron matrimonio en una elegante fiesta con algunos famosos como invitados, pero también un detalle que no está pasando desapercibido.

La cantante Paty Cantú lució un vestido de novia color verde, así como un velo a juego. Además de que Christian Vázquez hizo lo mismo con un traje a juego.

El vestido de novia que lució Paty Cantú. (Especial)

Tras ello, Paty Cantú lució dos vestidos extra para la fiesta mismos que fueron en color blanco.

Sin embargo, el actor decidió lucir un traje vino con tela que se cree era satín.

Al momento de la celebración se le unieron juego pirotécnicos en color dorado que fueron captados por varios invitados a la boda.

¡Paty Cantú & Christian Vazquez en su boda!🤍 pic.twitter.com/YonFVZ47v5 — Paty Cantú Data (@patycantudata) November 30, 2025

Paty Cantú y Christian Vázquez se casaron con dos bodas

Paty Cantú y Christian Vázquez se casaron en Punta Mita el 29 de noviembre, en dos bodas que se celebraron al mismo tiempo.

Según lo mostrado por videos de invitados, la boda de Paty Cantú y Christian Vázquez fue religiosa y civil.

Hasta el momento, los recién casados no han compartido nada del momento en redes sociales.