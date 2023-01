¿Paquita la del Barrio ve a Shakira como sucesora? Esto opina de su “remplazo” en la industria musical luego de la tiradera que le dedicó la cantante a su expareja Gerard Piqué.

En medio de la controversia, Shakira recibió el apoyo de varias celebridades, tal fue el caso de Paquita la del Barrio de 75 años de edad quien incluso le cantó una de sus canciones.

Tras las comparaciones con Shakira de 45 años de edad, Paquita la del Barrio confesó si ve a la cantante como su remplazo.

Las comparaciones con Shakira, no le molestaron a Paquita la del Barrio quien incluso le mandó un mensaje de apoyo a la cantante colombiana luego de su separación de Gerard Piqué.

En entrevista con Ventaneando, Paquita la del Barrio puntualizó que ella mandó en comunicado a Shakira, pero hasta el momento no ha tenido una respuesta de la cantante.

Al ser cuestionada sobre su veía a Shakira como su sucesora cuando ella se retirará, Paquita la del Barrio destacó que ambas son cantantes diferentes y ofrecen varias cosas al público.

Paquita la del Barrio dejó en claro que ella no tiene planeado la gira del adiós ya que no ha pensado en retirare y que son los propios medios los que quieren que ya se aleje de los escenarios.

Durante su conversación, Paquita la del Barrio también le mandó un contundente mensaje a Gerard Piqué.

En su conversación con Ventaneando, Paquita la del Barrio también fue cuestionada sobre una posible colaboración con Shakira.

Paquita la del Barrio no vio con malos ojos está idea pues señaló que no le quita nada ni a ella ni a Shakira.

“¿Por qué no? No se me quita nada ni a ella ni a mí. Yo nada más escuché un pedacito, pero no terminé de escucharla, pero está bien, es su gusto de ella y pues todas cantamos lo mismo”

Paquita la del Barrio