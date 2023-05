Ahora que Paquita la del Barrio se siente mas fuerte y saludable, la cantante dice no querer retirarse mucho menos de los palenques ya que necesita de un gran escenario para ofrecer un gran show.

Asimismo le contesta a María Fernanda de la Sonora Santaneca quien le pide no se meta en el conflicto que se tiene por el nombre de la agrupación.

María Fernanda de La Sonora Santanera (@mariferalvo / Instagram)

Pelean por el nombre de “Sonora Santanera”

Hasta hace unos días ‘La Sonora Santanera de Carlos Colorado’ y ‘La Auténtica y Original Sonora Santanera de Arturo Ortiz’ peleaban por el nombre.

La disputa terminó cuando el IMPI falló a favor de Carlos Colorado, por lo que hoy la agrupación de Arturo Ortiz, con quien ha colaborado en distintas ocasiones Paquita la del Barrio, no puede apropiarse del nombre “Sonora Santanera”.

Esto sin duda molestó a Paquita la del Barrio, de 76 años de edad, quien sin más arremetió contra el grupo de Carlos Colorado, razón por la que María Fernanda, la vocalista, la mandó a callar.

“La señora Paquita siempre ha mostrado mucha sororidad con otras mujeres y estaría padrísimo que platicara con la viuda de Carlos Colorado para que sepa exactamente como pasaron las cosas”, declaró María Fernanda, de 36 años de edad.

Pero Paquita la del Barrio no prestó atención de la declaración, ni siquiera se enteró solo escuchó que María Fernanda la mandó a callar.

Paquita la del Barrio (@paquitaoficialb / Instagram)

Paquita la del Barrio estalla contra María Fernanda de la Sonora Santaneca

En un breve encuentro con la prensa, un reportero le preguntó a Paquita la del Barrio su sentir sobre haber sido llamada metiche por María Fernanda de la Sonora Santanera, por lo que sin más la mandó a chingar la madre.

“Que no se meta ella, metiche, cabrona, que no esté chingando la puta madre, abusiva, deveras, no sé quién sea, que venga y me lo diga, que no mande a decir, que venga y me lo diga”, pidió furiosa.

Asimismo respecto a la lucha por el nombre, pese a lo dicho por el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), la cantante pidió a la prensa recordar quien se dio a conocer primero y de ahí guiarse y darles su lugar.