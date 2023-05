Luego de pelear por casi 20 años por el nombre, La Sonora Santanera con María Fernanda legalmente se hizo de los derechos, victoria que dedican al fundador de la agrupación, el ya fallecido Carlos Colorado en 1986.

A través de la revista TVyNovelas, Gil Navarrete, director e integrante de La Sonora Santanera con María Fernanda, pidió que el nombre no sea utilizado por otras agrupaciones debido a que causan confusión.

Esto ha venido ocurriendo desde 1986, año en que murió Carlos Colorado a los 51 años de edad y es que personas que pertenecieron a la agrupación se salieron e iniciaron un nuevo grupo utilizando el juego de palabras “La Sonora Santanera”.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), el año pasado, falló a favor de La Sonora Santanera con María Fernanda por lo que de inmediato se le pidió a ‘La Auténtica y Original Sonora Santanera de Arturo Ortiz’ dejar de utilizar el nombre.

Pero estos hicieron caso omiso así como impugnaron el fallo en noviembre de 2022, por lo que recientemente se emitió una nueva resolución a favor de La Sonora Santanera con María Fernanda.

Es simple, Paquita la del Barrio, de 76 años de edad, desde siempre ha estado de parte de La Auténtica y Original Sonora Santanera de Arturo Ortiz debido a que ha colaborado musicalmente con ellos en varias ocasiones.

Paquita la del barrio y la agrupación de Arturo Ortiz se han unido en canciones como:

Por ello, una vez que La Sonora Santanera con María Fernanda como vocalista ganó los derechos del nombre, Paquita la del Barrio pidió a la prensa investigar quién se dio a conocer primero y quién es la agrupación reconocida por el público.

Así como mandó a chingar a su madre a María Fernanda, de 36 años de edad, debido a que un reportero mal informó a la veterana cantante al asegurarle que la vocalista de la Sonora Santanera la llamó metiche, algo que no ocurrió tal cual.

“Que no se meta ella, metiche, cabrona, que no esté chingando la puta madre, abusiva, deveras, no sé quién sea, que venga y me lo diga, que no mande a decir, que venga y me lo diga”

Paquita la del Barrio a María Fernanda de La Sonora Santanera