Paquita la del Barrio regañó a Gustavo Adolfo Infante por decir puro chisme sobre su retiro, pues ella seguirá arriba del escenario.

En febrero, Paquita la del Barrio alarmó a sus fans, luego de que su manager revelara que había ingresado al hospital.

La cantante estuvo internada por algunos días y trascendió que estaba grave, pero ella negó esto y aseguró que su salud estaba mejorando.

Posteriormente se dijo que el último palenque de Paquita la del Barrio, iba a ser el de la Feria del Caballo Texcoco 2023.

Sin embargo, Paquita la del Barrio -de 76 años de edad- sigue dando conciertos y el último fue en Guadalajara, junto a Ana Bárbara.

Paquita la del Barrio (Agencia México)

Paquita la del Barrio no se va de la música y llama chismoso a Gustavo Adolfo Infante

La música de Paquita la del Barrio va seguir deleitando en vivo a sus seguidores, pues la cantante tiene confirmadas varias fechas.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Paquita la del Barrio habló de cómo inició su amor por el público.

“En los palenques, fue el primer palenque, el de Texcoco” dijo Paquita la del Barrio, sobre cómo inició su gran trayectoria.

Algunas de las preguntas de Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- llegaron a ser incómodas, como: ¿Te caes bien Paquita?

La respuesta de Paquita la del Barrio fue certera: “¿Que si me caigo bien? Me caigo bien ¿sabes por qué? Porque amo al mundo y eso no me lo quita nadie”.

El periodista cuestionó a Paquita la del Barrio sobre cuándo pensaba retirarse y la cantante manifestó que estaba cansada de que se asegurara que pronto de va retirar.

Paquita la del Barrio (@paquitaoficialb / Instagram)

¿Paquita la del Barrio de va del escenario? Regaña a Gustavo Adolfo Infante

Luego de que Gustavo Adolfo Infante le preguntara a Paquita la del Barrio sobre su retiro, la cantante desmintió que piense en el fin de su carrera.

“Le digo, Paquita cuándo te retiras. ¿Cuándo me retiro de qué?, le digo, de los escenarios. ¿De dónde sacas eso? Ya estoy cansada de que digas eso” Paquita la del Barrio

Gustavo Adolfo Infante niega que él haya difundido que Paquita la del Barrio de vaya a retirar, pero con esto, la cantante da a entender que va seguir arriba de los escenarios.

Paquita la del Barrio hasta le pidió a Gustavo Adolfo Infante que le mostrada dónde había hablado de su retiro.

Sin embargo, Paquita la del Barrio sí manifestó que su presentación de la Feria de Texcoco 2023 era el último palenque de su carrera.

Afortunadamente, Paquita la del Barrio tiene varias fechas por cumplir y su retiro no está cerca.