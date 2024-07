Paola Durante confesó que volvió a sentir que estaba en la cárcel desde el primer minuto dentro de La Casa de los Famosos México 2024.

Paola Durante -de 49 años de edad- se convirtió en la primera eliminada de la temporada de La Casa de los Famosos México 2024.

Luego de su eliminación, abrió su corazón para platicar de su experiencia y cómo se sintió en el programa luego de que le costó mucho trabajo adaptarse.

El pasado domingo 28 de julio, la gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 2024 estuvo llena de emociones, ya que los habitantes tuvieron que despedir a una de sus compañeras.

Paola Durante ingresó a La Casa de los Famosos México 2024 siendo la habitante sorpresa.

Algo que muchos de los participantes no se esperaban y menos Mario Bezares, pues un proyecto los volvería a juntar después de varios años.

Mientras pasaban los días en la competencia, a modelo y presentadora se le vio dispersa entre sus compañeros, pero intentando encajar.

Sin embargo, el público decidió que Paola Durante debía salir de La Casa de los Famosos México 2024.

Luego de su salida, la ex habitante confesó que en los primeros días sintió rechazo y no pudo adaptarse rápidamente:

“Sí me costó mucho trabajo, lo más fuerte fue cuando se prende la luz y suena la casa, dije ‘estoy en la cárcel’, y sentí que no me gustaba”

Paola Durante