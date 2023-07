Paola Durante cree que Paul Stanley impidió que entrara a La Casa de los Famosos México, pese a que en un principio se habían mostrado un gran interés en ella.

A 24 años de la muerte de Paco Stanley, en Vix se estrenó el documental ‘El Show: Crónica de un asesinato’, en el que a través de diferentes testimonios se aborda el asesinato del conductor.

Tras ser acusada de participar en la muerte de Paco Stanley, Paola Durante -de 48 años de edad- fue parte del documental y lamentó que no se haya abordado el trabajo que realizó su fallecida madre por demostrar su inocencia.

Aunque ya ha pasado más de dos décadas, Paola Durante confesó que cree que Paul Stanley sigue resentido con ella pese a que ya se demostró que ella no tuvo nada que ver con la muerte de Paco Stanley.

Incluso reveló que Paul Stanley -de 37 años de edad- habría sido la razón para que al final ya no fuera parte del elenco de La Casa de los Famosos México.

Paola Durante (Agencia México)

¿Paul Stanley no quiso estar en La Casa de los Famosos junto a Paola Durante?

La muerte de Paco Stanley sigue causando gran controversia y es que no se ha podido esclarecer los motivos de su asesinato cuando salía del restaurante ‘El Charco de las Ranas’ en la CDMX.

A lo largo de más de dos décadas han surgido diferentes rumores sobre el asesinato de Paco Stanley e incluso se vieron involucradas personas que fueron cercanas al conductor.

Tal fue el caso de Paola Durante, quien incluso pasó dos años en la cárcel tras ser acusada de participar en el asesinato de Paco Stanley.

En entrevista para Ventaneando, Paola Durante confesó que el documental ‘El Show: Crónica de un asesinato’, le ayudó a acercarse a su hija pues ella desconocía lo que había vivido en prisión.

“Yo con mi hija nunca lo platique, nunca me pregunto ‘oye qué viviste, cómo lo pasaste’ era la primera vez que las dos veíamos este tema juntas, que lo hablábamos y ella me abrazo me dio ‘te admiro, te amo mucho’” Paola Durante

Paola Durante señaló que a ella le costaba trabajo, pero cuando vio el documental de Paco Stanley entendió todo lo que había pasado ella y su mamá y “la partió”.

Paco Stanley / Paola Durante (Especial)

Aunque con su participación en el documental ‘El Show: Crónica de un asesinato’ pudo limpiar su imagen, Paola Durante cree que no se le hizo justicia a su mamá Silvia Ochoa, quien luchó para demostrar su inocencia.

“Sentí que, si faltó la historia de mi mamá, toda la lucha que tuvo que yo siento que estaba tan enojada y todo lo que luchó que ella se enfermó, me sentí culpable por mucho tiempo” Paola Durante

Paola Durante cree que el documental ‘El Show: Crónica de un asesinato’ si cambió su imagen, pero lamenta que Paul Stanley aún ponga en duda su inocencia.

“Él siempre ha dicho que ‘ellos salieron bajo duda’, yo no. Se lo quiero aclarar a Paul yo nunca salí bajo duda, yo salí inocente” Paola Durante

En ese sentido, Paola Durante le pidió a Paul que deje de decir que solo salió de la cárcel bajo duda, pues ella fue declarada inocente.

“Quiere que él deje de decir eso porque yo a él nunca lo he atacado, al contrario, yo lo admiro” Paola Durante

Paola Durante confesó que ella cree que Paul Stanley intervino para que no entrara a La Casa de los Famosos México, pues él iba a participar.

“Yo hablé con la gente de Televisa y dije a ver no me llamaron porque entro Paul, ‘no tiene nada que ver’, pero a mí me buscaron mucho. Hubiera dado mucha batalla” Paola Durante

A Paola Durante le hubiera gustado entrar a La Casa de los Famosos México para limar asperezas con Paul Stanley

Cabe recordar que no es la primera vez que Paola Durante habla de esto pues confesó que la entrada de Paul Stanley a La Casa de los Famosos México hizo que ella dejó de ser considerada.

“Me invitaron para la primera, ya estábamos cerrando todo, que me costaba, yo les decía ‘no, tengo miedo’ y yo creo que como entró Paul pues ya no me hablaron” Paola Durante

Paola Durante cree que entar a La Casa de los Famosos México hubiera sido una gran oportunidad para poder arreglar diferencias con Paul Stanley.

“Que hubiera estado padre, a mí me hubiera gustado entrar con Paul pues para limar asperezas, ¿no?” Paola Durante

Pese a esta mala experiencia, Paola Durante confesó que si participaría en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México pese a que su familia no está de acuerdo.