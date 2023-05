Pancho Barraza -de 61 años de edad- sufrió un aparatoso accidente automovilístico y ya hay detalles al respecto de su estado de salud.

La información de lo acontecido fue dada a conocer a través de un comunicado oficial emitido por Star Media Consulting.

La oficina de prensa de Pancho Barraza, así como de su casa disquera RB Music.

En dicho escrito se dieron a conocer algunos detalles del accidente, así como lo que pasará con las presentaciones que tenía programadas el cantante para mayo.

De acuerdo con el comunicado emitido, Pancho Barraza sufrió un accidente automovilístico durante un tramo de la carretera que va de Tepic a Mazatlan.

El accidente tuvo lugar durante la tarde del 9 de mayo. La noche anterior el cantante tuvo una presentación en Hermosillo, Sonora.

Donde al parecer le fue otorgado un reconocimiento con motivo de su 32 años de trayectoria en la industria musical.

Por lo que se puede ver en la fotos que compartieron junto con el comunicado, el auto en el que viajaba Pancho Barraza resultó severamente dañado del lado del copiloto.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Pancho Barraza apareció con un video después del accidente automovilístico que sufrió.

Esto debido a que quería reportar su estado de salud, pues afirmó que su teléfono no dejaba de sonar por tantas notificaciones y mensajes.

De acuerdo con sus palabras, y por lo que se puede ver, pese a lo aparatoso del accidente él y con quienes viajaba se encuentran bien de salud.

“Bendito sea Dios yo no tengo ningún rasguño. Algo tengo que hacer aquí en la vida que Dios no me ocupa por allá. Estoy bien; estamos muy bien. Físicamente estoy muy bien, emocionalmente estoy muy bien. No se preocupen”.

Pancho Barraza en Instagram