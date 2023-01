A pocas horas de presentarse en Arena Ciudad de México, Pancho Barraza fue cuestionado sobre la estafa que acusan al menos 100 de sus fans.

Y es que personas aseguran que Pancho Barraza y su equipo de trabajo les vendieron en 1000 pesos una fotografía que él nunca se tomó junto a ellos.

Estafa que se llevó a cabo a la salida de la Feria de León, Guanajuato, donde Pancho Barraza, de 61 años de edad, ofreció un concierto.

Pancho Barraza (@panchobarrazaoficial / Instagram)

¿Pancho Barraza estafó a sus fans?

Pancho Barraza sí sabía que su asistente estaba ofreciendo unos paquetes en su nombre que incluían artículos de su persona, por lo que desmiente la venta de una sola fotografía.

“No es cierto que te vendan una foto en 1000 pesos, te venden un souvenir, tienen playeras, cachuchas, un montón de cosas y te dicen: ‘y tienes derecho a una foto’, no te venden una foto”, explica el cantante.

Por lo que dejando claro que sabía que sus seguidores pagaron por un paquete que incluía una foto, preguntó a su equipo a qué hora se las tomaría.

Sin embargo, el plan no pudo llevarse a cabo ya que no había forma de que sus fans ingresaran a su camerino, por lo que no hubo sesión fotográfica.

Por lo que aclara que la foto no era obligatoria sino opcional y aún así entregara las fotos por lo que ya está pensando en cuándo y dónde se tomaran las instantáneas.

Pancho Barraza (Agencia México)

Pancho Barraza sí se tomará las fotos con sus fans

“Se tienen que hacer las fotos”, advierte Pancho Barraza y asegura que no se trató de un fraude , pero de ser así, su asistente dará la cara.

En cuanto a las fotografías, el artista dice que sí habrá sesión fotográfica pero aún no sabe cuándo; no obstante, recalca que los kits aclaraban que la foto era opcional por lo que no cree que los penalicen.

Y finalmente subraya que hubo mala organización, por lo que no se trató de una estafa pues la foto era opcional y no se pudo tomar porque los fans no podían ingresar a su camerino.