Pablo Montero -de 50 años de edad- pagó una “sanción financiera” tras golpear a Enrique Madrid y le querían dar 5 mil pesos para arreglar el problema.

El 29 de marzo, Perfume de Gardenia se presentó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Pablo Montero golpeó a Enrique Madrid durante una función.

Tras denunciar públicamente los golpes de Pablo Montero, Enrique Madrid fue despedido de perfume de Gardenia y le querían dar 5 mil pesos para gastos médicos.

Pablo Montero (Instagram/@pablomooficial)

Omar Suárez revela por qué Pablo Montero no fue despedido tras golpear a Enrique Madrid

Pablo Montero le dio un puñetazo en la cara a Enrique Madrid y después lo empujó, lo que provocó que fuera atendido por paramédicos.

En entrevista con De Primera Mano, Omar Suárez reveló que le ofreció 5 mil pesos a Enrique Madrid, para que acudiera al médico.

Además, le ofreció ausentarse por 3 días para que reposara.

El productor de Perfume de Gardenia -Omar Suárez- fue cuestionado sobre por qué Enrique Madrid había sido sancionado y Pablo Montero no.

Omar Suárez respondió que Pablo Montero ya había pagado una “sanción financiera”, por agredir a uno de sus compañeros.

“Yo le hablé por teléfono (a Enrique Madrid) para ofrecerle que se fuera hacer unos estudios, porque en ese momento se había decidido sancionar a Pablo con que no diera la segunda función” Omar Suárez

El productor asegura que Enrique Madrid no tenía ninguna lesión y que estaba “perfectamente bien”.

“Le ofrecía a este joven un presupuesto para que fuera al médico (…) Pablo ya reparó su sanción por el contrato que tenemos y es una sanción financiera, él ya cumplió con eso” Omar Suárez

Omar Suárez niega que Pablo Montero haya estado ebrio cuando golpeó a su compañero.

Enrique Madrid, acto golpeado por Pablo Montero (Instagram/@enriquemadridm)

Pablo Montero seguirá en Perfume de Gardenias a pesar de ser violento

Enrique Madrid quedó fuera de Perfume de Gardenia, a pesar de ser la víctima de agresión.

Pablo Montero continuará trabajando en la obra, supuestamente porque ya cumplió con la penalización que determina su contrato su incurre en un acto de violencia.

Omar Suárez dice que no justifica a Pablo Montero, pero sí lo apoya, ya que son amigos.

El productor niega que Pablo Montero sea un problema para obra, a pesar de que faltó al estreno y función de prensa.

“Cuando no llegó en esa ocasión, a mí no me consta que se haya embriagado” dijo muy seguro Omar Suárez, quien insiste en creerle al actor.

Por otro lado, Enrique Madrid está considerando demandar a la producción de Perfume de Gardenia por despido injustificado.