¿Pablo Lyle podría cumplir en México su condena por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández? El programa ‘Ventaneando’ consultó al experto criminalista Carlos González, quien dijo que la posibilidad es más que real.

González explicó cómo Pablo Lyle podría conseguir este beneficio; también mencionó la posibilidad de que el actor reciba una condena menor a 9 años en la cárcel.

Finalmente, el experto reveló que contrario a lo que se podría pensar, a la viuda del occiso, que consideró justa la sentencia del actor, no le conviene que Pablo Lyle pase una larga estancia en la cárcel, ¿por qué?

Pablo Lyle podría cumplir en México su condena si se acoge al Tratado Internacional en Materia Penal, que permite que un ciudadano mexicano condenado en Estados Unidos cumpla su sentencia en este país.

Para conseguirlo, Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, y el resto de su familia, tendrían que hacer la solicitud al gobierno mexicano tan pronto como sea posible.

Ante ello, Carlos González consideró que tal vez la familia esté esperando a que se dé a conocer cuántos años deberá pasar en la cárcel Pablo Lyle para evaluar qué tan conveniente sería su traslado a México.

Mónica Castañeda, conductora de ‘Ventaneando’, detalló los requisitos que debería cumplir Pablo Lyle para cumplir su condena en México:

Todas estas condiciones se cumplirían en el caso de Pablo Lyle, cuya familia se presume que sí hará el trámite respectivo para extraditar al actor.

Carlos González también habló de la posibilidad de que Palo Lyle purgue una condena menor a 9 años, pese a que la Fiscalía solicitó el máximo de 15:

“La defensa tiene la oportunidad de presentar una petición, pidiéndole a la jueza que considere que aunque la pauta de sentencia le dice que tiene que dar una condena de entre 9 y 15 años, como él no tiene antecedentes y este no fue un delito a propósito, quizás ella pueda considerar darle algo menos de 9 años”.

El experto criminalista también dio a conocer algo que parecería contradictorio: a la familia del occiso no le conviene que Pablo Lyle purgue una condena larga, ¿por qué?

“La familia del difunto señor Hernández tiene un caso civil pendiente contra Pablo lyle y a ellos no les conviene que esté preso 10 años porque así él no puede producir, porque quieren dinero, para eso es una demanda civil y él no puede producir si está preso”

Carlos González, experto criminalista