Kimberly la más preciosa y Oscar Barajas han tenido un matrimonio escandaloso. Esta vez, acusan al esposo de la influencer de serle infiel; hasta Las Perdidas se metieron en el chisme.

A casi un año de su boda, Kimberly la más preciosa -de 33 años de edad- ha vivido varias polémicas a lado de Oscar Barajas, en las que han querido involucrar hasta la policía.

Ahora, las amigas de Kimberly la más preciosa acusan a Oscar Barajas de ser un esposo infiel y dicen que hasta pruebas tienen.

La supuesta infidelidad de Oscar Barajas a Kimberly la más preciosa fue expuesta por Evelyn ‘La mamita’ Hernández, quien habló en un en vivo de la complicada relación de su amiga.

“Yo no dije nombre de quién era el infiel, pero tú sólo te pusiste el saco (Oscar Barajas) para llamar la atención (...) ¿Esto fue para provocar celos? darte un beso en la boca con otra persona, par causar celos”

Evelyn Hernández mostró una foto de Oscar Barajas besándose con otra mujer y este respondió que lo había hecho para darle celos a Kimberly la más preciosa.

“Kimberly La Más Preciosa no es actriz”, critica Maxine Woodside su incorporación a Perfume de Gardenia

A pesar de las evidencias de que Oscar Barajas le fue infiel, Kimberly la más preciosa continúa con él.

“Yo me he cansado de decirle a Kimberly que te deje, que tú no eres bueno para ella. Tú eres una persona que la quiere ver hundida (...) ubícate, Kimberly es la famosa y tú solo eres su pareja y ya”

Evelyn Hernández