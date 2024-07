Kimberly La Más Preciosa y su esposo Óscar Barajas están estrenando mascota. El nuevo integrante de la familia es nada menos que un lagarto.

Fue Óscar Barajas, esposo de Kimberly La Más Preciosa, quien presentó al lagarto a través de un video publicado en su canal de YouTube.

Tal adquisición generó polémica siendo la influencer la más afectada pues la acusan de tráfico y maltrato animal.

Kimberly La Más Preciosa (@kimberly_lasmaspreciosa / Instagram)

Óscar Barajas, esposo de Kimberly La Más Preciosa, compra lagarto para tenerlo como mascota

Óscar Barajas -de 33 años de edad-, quien está obsesionado con los animales de agua y los reptiles compró un lagarto, el cual ahora también es mascota de Kimberly La Más Preciosa -de 33 años de edad-.

Para evitar mordeduras al lagarto le pusieron una cinta en el hocico por lo que Óscar Barajas le colocó el animal a Kimberly La Más Preciosa sobre la espalda.

La influencer se molestó por la compra y por la acción de su marido razón por la que le pidió devolverlo a la tienda o de lo contrario lo correría de la casa.

Como era de esperarse, Óscar Barajas le pidió a su pareja que no fuera mala con los animales ya que se trata de un lagarto de criadero por lo que no es ilegal tenerlo en casa así como le aseguró lo donará una vez que crezca.

Debido a que sus seguidores lo llamaron irrespetuoso por comprar un animal que vivirá en una casa que no es de él, así como le mencionaron que la compra de animales exóticos es ilegal, el esposo de La Perdida, aseguró que lo devolvería a la tienda.

Kimberly La Más Preciosa es acusada de tráfico y maltrato animal por haber comprado cocodrilo

Aunque Kimberly La Más Preciosa no compró el cocodrilo y tampoco permitió a su esposo Óscar Barajas tenerlo en casa, personas se lanzaron contra La Perdida.

Esto porque Kimberly La Más Preciosa posó con el cocodrilo, fotografía que el matrimonio compartió en sus redes sociales. Suficiente razón para que fuera acusada de tráfico y maltrato animal.

Óscar Barajas y Kimberly La Más Preciosa (@kimberly_lamaspreciosa / Instagram)

“Muy mal, esos no son mascotas solo fomentan el tráfico ilegal de animales”, “¡Y por qué la cinta en su boquita? Mejor no lo tengan, no son animales domésticos”, “Cuánta ignorancia de esta gente”,

“Qué mal que sigamos apoyando a estas Perdidas que no aportan nada a la sociedad”, “Por favor dejen a ese pobre animal en su hábitat”, “Veo maltrato, al mover así estás estresando al animal. No son juguetes son seres vivos”, expresan.

¿Es ilegal tener un lagarto en casa?

Los animales no son juguetes y tener un lagarto en casa no es apropiado ya que por su comportamiento natural deben tener muchos cuidados.

De acuerdo con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se deben cumplir aspectos legales para su adquisición.

Se recomienda solicitar la nota de venta para verificar el número de registro de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES).

Donde se indica el tipo de especie, su lugar de origen y la fecha de nacimiento.

Así como se debe tener en cuenta que algunas especies son ilegales por lo que pueden ser sancionados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Respecto a los lagartos, no se recomienda tenerlos como mascota ya que pueden llegar a medir hasta 4 metros aún cuando su venta es cuando alcanzan un largo de diez a 15 centímetros.