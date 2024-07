Maxine Woodside anda indignada porque Kimberly La Más Preciosa va a estar en Perfume de Gardenia y eso que “no es actriz”.

‘La reina de la radio’, explotó cuando habló del elenco de Perfume de Gardenia, pues señaló Kimberly La Más Preciosa -de 33 años de edad- “no es actriz” y a ella ni la han criticado como a Irina Baeva.

Y es que incluso, Maxine Woodside -de 75 años de edad- detalló que la integrante de Las Perdidas ni tiene “nervios” y mucho menos miedo a las críticas que pueda recibir.

Maxine Woodside (Agencia México)

¿Kimberly La Más Preciosa en Perfume de Gardenia? Maxine Woodside critica que ni es actriz

A Maxine Woodside no le gustó para nada la idea de que Omar Suárez, el productor de Perfume de Gardenia, incluyera a Kimberly La Más Preciosa al elenco, porque “no es actriz”.

Y es que recordemos en los últimos días se ha criticado mucho el papel que Irina Baeva desempeña como vedette en Aventurera y eso que es actriz.

Esta situación ha llevado a que ahora que Kimberly La Más Preciosa fue anunciada como parte del elenco, Maxine Woodside se le fuera a la yugular porque “no es actriz”, a diferencia de una Irina Baeva.

“Kimberly que no es actriz, pero están criticando a Irina Baeva y Omar [Suarez] va a poner a Kimberly”. Maxine Woodside, locutora.

Kimberly La Más Preciosa, influencer. (Agencia México)

Incluso, Maxine Woodside señaló que era sorprendente que Kimberly La Más Preciosa no estuviera nerviosa por su actuación en Perfume de Gardenia, pese a que es una obra importante.

Por otra parte, un colaborador de Maxine Woodside señaló que todo va de mal en peor con los elencos en las obras, “de Guatemala a guatepeor”.

Kimberly La Más Preciosa ya esperaba las críticas, aunque no de Maxine Woodside

Maxine Woodside criticó el que Kimberly La Más Preciosa se sume al elenco de Perfume de Gardenia, y es que la influencer esperaba críticas, pero a la ‘reina de la radio’ ni la tenía en cuenta.

En un encuentro con la prensa que la miembro de Las Perdidas tuvo al momento de la presentación de Perfume de Gardenia, señaló que ya estaba lista para las críticas, pero las veía de Niurka, pues a Maxine Woodside ni la topaba.

Pero pese a incluso eso, dejó claro que tiene mentalidad positiva porque “si no hay críticas, no hay hate y si no hay hate no hay fama”.

Cabe destacar que hasta el momento se desconoce qué papel tendrá Kimberly La Más Preciosa en Perfume de Gardenia, y fue la propia influencer quien dijo tiene a los mejores maestros, es decir, los mejores compañeros con experiencia en actuación para que le enseñen.