El recién fallecido Octavio Ocaña tendrá un homenaje, asegura su papá Octavio Pérez.

Después de que la muerte de Octavio Ocaña y las especulaciones que lo han rodeado, su papá, quien ha sido el vocero de la familia, señaló que haría un homenaje para su hijo.

Ante la muerte de Octavio Ocaña y el entierro que se vivió en Tabasco para despedir al joven actor, su papá aseguró que haría un homenaje a su hijo.

En un encuentro con la prensa y con imágenes mostradas por ‘Sale el Sol’, Octavio Pérez, el papá de Octavio Ocaña señaló que ahora que está enterrado se hará justicia y hará homenaje.

El dolido papá señaló que Octavio Ocaña era “lo máximo como persona”, independientemente de su rol como actor, “era obediente y excelente hijo”.

Asimismo, explicó que se siente orgulloso de lo que logro en su carrera de actuación, la cual comenzó desde que tenía 5 años.

Octavio Ocaña tendrá un homenaje, aseguró su papá, pues dijo es una manera de mostrar el agradecimiento a la gente y el esfuerzo de su hijo como actor.

Octavio Ocaña a quien se le habría adjudicado consumo de alcohol y marihuana al momento de su muerto, fue defendido por su papá, pues negó los hechos en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante.

El padre del interprete de ‘Benito’ en Vecinos, aseguró que su hijo era cumplido y “un empresario”, además de que sostenía comunicación diaria con él.

“Él hacía su trabajo en la CDMX y yo me hacía cargo de los negocios en Tabasco, él me habló y me dijo, -papá me voy a ir a tomar una cerveza a Villa del Carbón- yo le dije sí hijo ve, pero llévate a los escoltas, porque está feo ahí”.

