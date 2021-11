Octavio Ocaña sí viajaba armado, confirma su papá durante una entrevista en exclusivo para el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante.

De acuerdo con el papá del actor de 22 años de edad Octavio Ocaña, la situación del país los obliga a cuidarse por su propia cuanta.

Durante una la entrevista en exclusiva el papa del fallecido actor Octavio Ocaña habló y desmintió algunos rumores sobre la muerte de su hijo.

Y es que aunque el papá de Octavio Ocaña, Octavio Pérez dijo estar destrozado por la muerte de su hijo, dijo también estar muy molestó con el dictamen ejercido.

Pues aseguró que su hijo Octavio Ocaña no consumía ninguna clase de drogas y aunque sí bebía alcohol, no lo hacía de manera frecuente.

“Mi hijo no fumaba marihuana, mi hijo no era un alcohólico que tomara dos días”

Además señaló el día que Octavio Ocaña murió el actor le había avisado a su papá tanto de su viaje como de que este consumiría alcohol, motivo por el cual viajaba acompañado.

“Me pidió permiso que se iban a ir y él siempre traía dos escoltas, y en ese momento tenía una comedia en Villa del Carbón y se fue a Villa del Carbón” pero me dijo, me aviso ‘papá me voy a tomar una chela’ le dije ‘llévate a los escotas porque para allá esta cabrón’ fue lo que yo le dije”

Octavio Pérez