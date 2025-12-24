Tras robó, Lalo Villar, creador de La Ruta de la Garnacha denuncia que el ladrón ya tenía antecedentes, pues “nos dejaron sin nada”, así lo declaró.

“Prácticamente nos dejaron sin nada… se llevaron todo el equipo de trabajo, la única cosa que se salvó fue una cámara que utilice y por flojera me la lleve a casa”. Lalo Villar, creador de La Ruta de la Garnacha

Ante el robo de su oficina en la colonia Narvarte, Lalo del Villar denunció que el ladrón ya tenía antecedentes de robo, debido al modus operandi en el que sucedieron los hechos.

Pues relató que un día antes se vio a una mujer colocando papeles en la puerta, mismos que los ladrones quitaron, lo que indica pudo se un método de robo de marcar casas.

“Un día antes una mujer puso un papel en nuestra puerta, cuando ellos llegan lo checan y lo quitan”. Lalo Villar, creador de La Ruta de la Garnacha

Asimismo, Lalo Villar, creador de La Ruta de la Garnacha dijo que los ladrones fueron dos personas que pasaron alrededor de 6 horas y media dentro de la oficina, donde saquearon todo.

Además de que se cree que las cosas fueron sacadas por una puerta junto a un predio que se encuentra en construcción, por lo que esperan poder corroborar esto indició ante una cámara del C5 en la zona.

Indignante: Lalo Villar (@lalovillarp), creador de La Ruta de la Garnacha, narra el cómo fue que asaltantes irrumpieron en su oficina y se llevaron todo su equipo de trabajo, “nos dejaron prácticamente sin nada. Llegaron a la una de la mañana y estuvieron ahí seis horas y media”.… pic.twitter.com/9t2SLSvXC5 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 24, 2025

Lalo del Villar denuncia también la burocracia en su denuncia de robo

La burocracia también se suma a la denuncia de Lalo del Villar por robo de oficinas, pues el creador aseguró que no solo ha perdido cosas materiales, también tiempo.

Al contar Lalo Villar, creador de La Ruta de la Garnacha que la denuncia de robo se ha desarrollado en 3 días, por lo que ahora sabe lo que es este lento proceso para los que han pasado por lo mismo.

“Hay tanta burocracia que no solo perdimos nuestras cosas, perdimos 3 días haciendo la denuncia”. Lalo Villar, creador de La Ruta de la Garnacha

Asimismo, Lalo Villar lamentó que las víctimas tengan que pasar por esto “no quiero privilegios, quiero justicia”, finalizó.