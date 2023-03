No sólo Anahí: Otro integrante de RBD ya se cambió el look para arrancar la gira de conciertos que ofrecerán este 2023 por el contienente americano.

A cinco meses del show que inaugurará el ‘Soy Rebelde Tour 2023′, cuatro de los cinco integrantes de RBD ya comenzaron los preparativos de la gira.

Una de las primeras cosas que los RBD Anahí, Christian Chávez, Dulce María y Christopher Uckerman hicieron, fue acudir a diseño de imagen. ¿Cómo quedaron?

RBD (Especial)

RBD: Anahí y Christian Chávez retoman el look que los hizo famosos en ‘Rebelde’

El nuevo look de los RBD ha puesto más que eufóricos a sus fans, pues al menos Anahí y Christian Chávez han retomado la imagen que los hizo famosos en la telenovela ‘Rebelde’.

Así lo reveló la cuenta de RBD en Twitter, donde se puede ver a Christian Chávez con el cabello corto y de color azul turquesa.

Christian Chávez (@christianchavezreal / Instagram)

Mientras tanto, Anahí luce una cabellera larga y rubia, como la que caracterizó a su personaje de ‘Mia Colucci’ en Rebelde.

Anahí (@anahi / Instagram)

RBD: Fans piden a Dulce María que retome el look de ‘Roberta Pardo’

El Twitter de RBD también incluyó una imagen de Dulce María como ‘Roberta Pardo’, personaje de ‘Rebelde’ que casi toda la telenovela llevó el cabello rojo, largo y con ondas.

Sin embargo, la foto compartida por la cuenta de RBD dejó en suspenso el nuevo look de Dulce María pues no mostró su look actual y en su lugar aparece un recuadro negro con la leyenda: ‘Loading’ (cargando).

Nuevos looks en RBD (@@DiaMundialDeRBD / Twitter)

Esto ha hecho que los fans de RBD llenen la cuenta de Twitter con comenarios en los que exigen que Dulce María reaparezca con la melena pelirroja de ‘Roberta Pardo’.

Nuevo look de Dulce María en RBD tardaría en ser revelado por su nueva telenovela

Se presume que el nuevo look de Dulce María tardará unos días más o incluso semanas en ser revelado, debido a que la también actriz acaba de estrenar una telenovela.

Se trata de ‘Pienso en Ti’, producción con la que Dulce María vuelve e interpretar un protagónico, esta vez al lado de David Zepeda.

En la telenovela, estrenada el pasado 13 de marzo, Dulce Maria interpreta a ‘Emilia’, una joven que lucha, incluso contra su madre, para triunfar en el mundo de la música.

El personaje de Dulce María lleva el cabello castaño, con luces rubias, lo que sus fans esperan que cambie cuando se sume a la gira de RBD.