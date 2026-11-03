Belinda respondió a los comentarios generados por los disfraces de sus invitados durante Beliween 2026, cuya temática alienígena provocó comparaciones y cuestionamientos entre los asistentes.

La cantante explicó que la celebración no estableció un código de vestimenta, pese a que algunos usuarios cuestionaron diversos atuendos considerados alejados del concepto extraterrestre.

Belinda señaló que su intención era organizar una fiesta intergaláctica abierta a distintas formas de vida, por lo que todos los invitados podían interpretar libremente la temática.

Belinda habla de la temática del Beliween 2026 (Captura de pantalla)

¿Por qué criticaron los disfraces del Beliween 2026? Belinda defiende a sus invitados

Las fotografías y videos del Beliween 2026 comenzaron a circular en redes sociales y mostraron propuestas variadas entre celebridades e influencers asistentes.

Algunos invitados utilizaron caracterizaciones inspiradas en el espacio y la ciencia ficción, mientras otros optaron por disfraces más sencillos y alejados del concepto alienígena.

La diferencia entre los atuendos generó opiniones divididas y abrió la discusión sobre si existían indicaciones específicas que los asistentes debían seguir durante la fiesta de Belinda.

Belinda usó un disfraz de alien para el Beliween (Instagram/@y beliween)

Los comentarios también plantearon la posibilidad de un supuesto código de vestimenta, aunque Belinda aclaró posteriormente que no había establecido reglas obligatorias para sus invitados.

La cantante explicó que la temática de Beliween 2026 era ALIEN, pero enfatizó que no existía un “dress code” ni un protocolo intergaláctico de vestimenta.

En tono humorístico, Belinda señaló que humanos, extraterrestres, criaturas sintéticas y otras formas de vida desconocidas eran bienvenidas en su celebración.

La cantante incluso recurrió al universo de ciencia ficción para bromear y aclaró que la fiesta no era una audición para pertenecer a la especie Xenomorfa.