Una vez más, Belinda sorprendió a sus seguidores al dar a conocer la temática del Beliween 2026, su fiesta de Halloween que cuenta con la participación de Jaime Maussan.

Vía redes sociales, la cantante -de 37 años- publicó un video protagonizado por Jaime Maussan-de 73 años-, quien dice que hay señales bien raras relacionadas con un fenómeno que se avecina y que podría estar relacionado con seres de diferentes galaxias.

“Interrumpimos la programación para contarles algo increíble. En las últimas horas se detectaron señales raras y cosas inusuales que apuntan a un posible contacto extraterrestre”, dice. Jaime Maussan

En tono serio, el ufólógo asegura contar con imágenes que muestran indicios de algo que no es de este planeta.

Por la palabra “Beliween”, que se repite constantemente, intuye que se trata de invasión extraterrestre o un encuentro intergaláctico, pero no puede afirmarlo.

No obstante, adelanta que la información completa llegará antes de lo esperado.

“Ya se identificó la fecha. El lugar está bajo vigilancia y hay un nombre que se repite en todas las señales que recibieron, Beliween. ¿Estamos ante una invasión, un encuentro intergaláctico? Nosotros seguiremos informando”, remata. Jaime Maussan

El ingenioso mensaje que mezcla el humor y el suspenso, no esconde nada detrás. Se trata del promocional de la fiesta de disfraces de Belinda, por Halloween.

Beliween 2026 tendrá temática extraterrestre

Está dicho, el Beliween 2026 tendrá temática extraterrestre. La participación de Jaime Maussan en el video promocional lo puso en evidencia.

Asimismo, a poco de publicarse el video, Belinda compartió en el Instagram de Beliween, imágenes y videos realizados con IA sobre extraterrestres.

Revelan temática del Beliween 2026 (@beliween / Instagram)

De esta manera, la cantante invita a sus seguidores a cuestionarse sobre quién son en realidad, incluso los insta a adentrarse en la neurociencia para entender su existencia.

La “revelación” llega a días de que se lleve a cabo el Beliween 2026, el propósito es que los invitados elijan su vestuario con anticipación, pero sobre todo, sobresalgan del resto.

Este año, la también actriz planea superarse y es que en 2024 y 2025 su tradicional fiesta destacó por sus producciones, vestuarios y ambientaciones inspiradas en el terror y la cultura pop.

En 2024, Belinda se disfrazó de Lucy Westenra, personaje de Drácula, mientras que en 2025 se transformó en Greta, la gremlin de Gremlins 2: The New Batch.

En esta ocasión sus fans esperan verla convertida en un alien, aunque no cualquier alien.