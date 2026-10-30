Belinda se tomó muy enserio la temática de su fiesta de Halloween y compró una nave de 3.5 millones de pesos.

El pasado 28 de octubre fue el Beliween, la fiesta de Halloween de Belinda en la que ella usó un disfraz de un xenomorfo. La pieza principal de la celebración fue un artículo de lujo y colección.

El Beliween de este año tuvo la temática de extraterrestres y Belinda hizo su aparición dentro de una cápsula.

Belinda compró una nave de 3.5 millones de pesos para su Beliween

Horas antes de su fiesta de Halloween, Belinda compartió fotos de una réplica de una nave inspirada en el módulo espacial del Apolo 11.

Esta pieza fue diseñada por la marca Timothy Oulton y tiene un costo de 3.5 millones de pesos.

Belinda compró una nave de 3.5 millones de pesos para el Beliween (Instagram/@belindapop )

Belinda habría adquirido esta pieza en Casa Palacio y tiene las mismas medidas que el módulo del Apolo 11.

La nave tiene paneles inoxidables por fuera y suele ser usada como sala de estar.

El interior de esta nave está forrada con terciopelo con la imagen del Nacimiento de Venus, una obra de Sandro Botticheli y cosida a mano.

Los asientos y piso de la nave son de cuero de color café, además de que cuenta con un candelabro de cristal.

En el centro de la nave hay una mesa hecha de alabastro, una roca que suele ser delicada.

La nave de Belinda cuenta con un número de serie que garantiza su autenticidad y corrobora que es una pieza única .

El Beliween no era de esta mundo, la temática fue de extraterrestres

Belinda sorprende cada año con su disfraz de Halloween y este año se convirtió en un alien.

La temática del Beliween se anunció con un video de Jaime Maussan y la cantante compartió varios elementos que mostraban que su fiesta sería de extraterrestres.

La cantante apareció con una caracterización de xenomorfo, una criatura extraterrestre de ficción de la franquicia Alien.

Belinda entró a su fiesta en una cápsula con música misteriosa de fondo.