Niurka le dice a Belinda que no le regrese el anillo a Christian Nodal: “Ya fue un regalo, se chinga”. La vedette señaló que la actriz puede hacer lo que quiera con la joya.

Durante su encuentro con varios medios Niurka fue cuestionada en torno a la polémica con el anillo de Belinda y destacó que se lo debería de quedar ya que Christian Nodal no le podía regresar “las cogidas”.

Niurka salió en defensa de Belinda y aseguró que todas las personas son interesadas. Incluso confesó que ella también llegó a modificar un tatuaje al terminar una relación.

Christian Nodal y Belinda se comprometen (@angelcityjewelers / Instagram)

Niurka le pide a Belinda que no devuelva el anillo porque Christian Nodal no le puede devolver las cogidas

Niurka fue cuestionada sobre la controversia que se ha generado en torno a lo que debería hacer Belinda con el anillo de compromiso que le dio Christian Nodal.

De manera contundente, Niurka le pidió a Belinda que no le regrese el anillo a Christian Nodal porque él no le puede devolver las “cogidas”

“Yo lo dije, a ver ‘qué va a ser con el anillo’ pero que no se lo devuelva, porque él no te puede devolver las cogidas, ni las gozadas” Niurka

Al ser cuestionada de que se trata de un símbolo de compromiso, Niurka destacó que ya fue un regalo y que Belinda puede hacer lo que quiera con él.

“Que lo venda, ya fue un regalo, se chinga” Niurka

Niurka puntualizó que desde el primer momento ella señaló que ese anillo de compromiso le iba ayudar a Belinda a comprar su casa.

“Yo dije ‘que bueno que le regalo ese anillo de 3 millones de dólares, porque al rato con esa mamada va a comprar su casa’” Niurka

Niurka defiende a Belinda de quien la tacha de interesada: “No importa que te difamen te harán más famosa”

Niurka salió en defensa de Belinda de quien la tacha de interesada y aseguró que a ver si esa gente que la critica es capaz de devolver un anillo de tres millones de pesos.

“Que siga siendo interesada, que no le haga caso a nadie en redes sociales, a toda esa gente que está diciendo que es una interesada que le pongan un anillo de tres millones de pesos delante a ver pendejos si lo van a devolver” Niurka

En el video compartido por Edén Dorantes, Niurka le aconsejo a Belinda que sea interesada tras su ruptura con Christian Nodal.

“Si se interesada criatura que ya te agarró el bollo” Niurka

Al ser cuestionada sobre la demanda que podría ejercer Belinda contra quienes la difamen, nunca le aconsejó no gastar su dinero en eso ya que la harán más famosa.

“No te vayas a gastar un millón en esa mamada, no importa que te difamen te harán más famosa” Niurka

Niurka recordó que ella tiene fama de ser vulgar y no le importa y Belinda podría aprovechar la situación y ser la máster de las interesadas.

“Tú serás la máster de las interesadas. Pásame un porcentaje mija que te defendí” Niurka

Niurka cuestionó a Christian Nodal por tatuarse el rostro

Al ser cuestionada sobre los tatuajes de Christian Nodal aseguró que es algo que hacen casi todas las parejas y que después se tienen que modificar.

Para los medios Niurka mostró el tatuaje que se puso por una pareja y que después lo modificó. Pero cuestionó que Christian Nodal haya ido más allá al tatuarse el rostro.

“Esa mamada lo hacemos casi todos (…) Tuve la imprudencia pequeña, pero otros la tienen más grande como ese pendejo que se tatúo la cara” Niurka

Niurka destacó que Christian Nodal solo le demostró a las personas lo que no se debía hacer, pues tatuarse no significa que la otra persona tenga un cargo de conciencia y que no lo deje.

“Eres pendejo con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Qué creíste? Que tatuándote de esa manera ella iba a sentir un compromiso tan grande que nunca iba a poder dejarte del cargo de conciencia” Niurka

En el video Niurka se burló de todos los hombres que se han tatuado en honor a Belinda.