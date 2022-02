Laura Flores dice que los coches y casas no se regresan, pero el anillo de compromiso si ya que tiene un valor simbólico muy importante más allá de su precio.

Tras controversia por el fin de la relación de Belinda y Christian Nodal, Laura Flores confesó que ella si ha entregado anillos de compromiso de manera inmediata.

Al igual que varias celebridades como Alessandra Rosaldo, Laura Flores destacó que Belinda deberá de tomar su decisión de lo que quiera hacer, pero la famosa destacó que ella es de la idea que lo mejor es regresarlo.

Manelyk González asegura que si su anillo hubiera sido como el de Belinda no se lo regresa a Jawy

Lupillo Rivera le dice a Belinda que “los regalos no se regresan”

Desde que Belinda y Christian Nodal anunciaron el fin de su compromiso, se ha generado un debate sobre si la actriz le debería de regresar el anillo al cantante.

En medio de la polémica, Laura Flores reveló que ha ella si le ha tocado devolver anillos de compromiso cuando se da cuenta que su relación no va a funcionar.

En entrevista para el programa Hoy, Laura Flores confesó que en dos ocasiones se negó a comprometerse durante una propuesta de matrimonio, por lo que ni siquiera aceptó el anillo.

Laura Flores destacó que en plena propuesta se negó debido a que no veía que la relación pudiera funcionar.

“Si los he regresado, básicamente porque la persona que me está proponiendo un compromiso, ya van dos veces que me lo ponen enfrente yo digo no”

Laura Flores