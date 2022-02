Eduardo Santamarina cree que Belinda debería regresar anillo de compromiso a Christian Nodal pues considera que más allá del precio tiene un valor sentimental para la persona que lo entregó.

En entrevista con varios medios Eduardo Santamarina destacó el anillo de compromiso es diferente a los regalos que se puedan dar las parejas.

Tras la ruptura entre Belinda y Christian Nodal ha surgido un debate en torno al costoso anillo que le regalo el cantante a la actriz.

A menos de una semana de haber anunciado que su compromiso llegaba a su fin, Belinda y Christian Nodal continúan en medio de la polémica.

A través de las redes sociales muchos usuarios han debatido sobre qué debería de hacer Belinda con el anillo de compromiso que le dio Christian Nodal. Algunos famosos se han sumado a la polémica, tal fue el caso de Lambda García y Eduardo Santamarina.

En entrevista con varios medios Eduardo Santamarina fue cuestionado sobre si Belinda debería de regresarle el anillo de compromiso a Christian Nodal.

De manera contundente Eduardo Santamarina destacó que él si lo haría pues más allá del precio es lago de valor sentimental para la persona que lo entrega.

Eduardo Santamarina puntualizó que cada persona deberá de tomar su decisión de que hace cuando se rompe un compromiso.

“Yo soy de la idea que sí, no opino de la demás gente que si lo hace o no lo hace cada quien es su rollo, pero yo Eduardo sí”

En el video Eduardo Santamarina puntualizó que el anillo de compromiso es un símbolo muy importante para la relación de una pareja.

De acuerdo con Eduardo Santamarina más allá de las razones que llevaron a la pareja a romper su compromiso se debe de regresar el anillo.

“Si no se da por las razones que sea, se rompe ese compromiso. Sabes que no se dio, muchas gracias ahí está, te devuelvo”

Eduardo Santamarina destacó que un anillo de compromiso es diferente a cualquier otro regalo que se pueden dar entre las parejas.

“Es diferente a que si yo te regalo una bolsa, un reloj, unos zapatos, incluso hasta una casa, un depa lo que sea. Obviamente eso no, son regalos y los regalos no se regresan”

Para Eduardo Santamarina el precio del anillo de compromiso no importa, ya que tiene un valor más sentimental.

Eduardo Santamarina puntualizó que él no se quedaría con una pieza de un compromiso que al final de cuentas no se llevó a cabo.

“Decir si ya no me voy a casar con este güey ya sea ella o él, pues ya para que lo quiero. No voy a tener una pieza de un compromiso que no cuajó”

Eduardo Santamarina