¿Debe Belinda devolver el anillo de compromiso a Christian Nodal? 5 famosos dicen que no. Tras la controversia generada las celebridades revelan que harían con la lujosa joya de tiene la actriz.

En entrevista compartida por el canal ‘DelarosaTV’ Alejandra Ávalos confesó que tiene dos anillos de compromiso en su poder que está pensando en qué hacer con estas joyas.

En ese sentido Alejandra Ávalos le recomendó a Belinda rifar el anillo de compromiso que le dio Christian Nodal y de esta manera poder recuperar algo del dinero que se gastó en la joya.

Alejandra Ávalos puntualizó que Belinda es la dueña del anillo pues fue un regalo que recibió de Christian Nodal.

Durante su conversación, Alejandra Ávalos destacó que hay mujeres que deciden regresar el anillo, pero no es algo a lo que estén obligadas ya que la mujer decidirá que hacer con el anillo de compromiso.

“Muchas de nosotras a veces decimos no bueno ahí te va de regreso el anillo porque no se logró el compromiso, pero yo creo que es una joya que al final fue un regalo. Y aunque signifique un compromiso que ya no se pudo dar, pues ya te pertenece ya tú puedes hacer con eso lo que tú quieras”

Alejandra Ávalos puntualizó que Belinda podría hacer muchas cosas con el anillo de compromiso.

Al ser cuestionada sobre los rumores que aseguran que Christian Nodal podría ir a un juicio para que le regresen el anillo de compromiso, Alejandra Ávalos destacó que nunca ha sabido de algo así.

En entrevista compartida con el programa Hoy, Raquel Bigorra le pidió a Belinda no regresar nada pues un “anillo no es un depósito”.

Raquel Bigorra destacó que el que una persona te dé un anillo de compromiso no quiere decir que la mujer se sienta obligada a nada.

En el video Raquel Bigorra confesó que ella tenía guardado como cinco anillos de compromiso, pero se los robaron.

Para Raquel Bigorra no importa lo que la sociedad pueda decir ya que se trata de un obsequio.

Raquel Bigorra puntualizó que un regalo no es un apartado o un depósito, sino que es una muestra de amor.

“Un anillo no es como un apartado, no es un depósito”

Por último Raquel Bigorra le pidió a Belinda que no regrese nada pues es como pedirle que le devuelva todo lo que le dio.

En entrevista con varios medios Luz Elena González mostró sus deseos de que hubiera recibido varios anillos de compromiso, pero puntualizó que solo tuvo una propuesta de matrimonio con su ahora esposo.

Luz Elena González puntualizó que cuando un hombre da un anillo es para la mujer y ni modo que se lo regrese para que lo pueda dar en su futura relación.

“Ese no se regresa, nunca se regresa. Discúlpenme, señores si ustedes lo entregan no se regresa, ya lo dieron ni modo que se los regrese, lo van a dar a la siguiente”

En el video Luz Elena González señaló que cuando Christian Nodal le entrego el anillo a Belinda lo hizo con todo el amor.

Luz Elena González puntualizó que siempre una ruptura es difícil, por lo que le deseo a Belinda y Christian Nodal lo mejor ya que son buenas personas. Además espera que encuentren la felicidad ya sean juntos o separados.

Durante su conversación Luz Elena González señaló que Belinda no obliga a los hombres a darle esos regalos. Además destacó que cualquier hombre quisiera salir con la actriz.

Durante el programa Hoy Galilea Montijo destacó que ella no da los anillos y que al hombre que se lo pidió se lo aventó en la cara.

Además confesó que en alguna ocasión no se lo quiso regresar por cómo el hombre se había portado con ella.

“Otro me dijo el anillo, no te lo voy a regresar te voy a decir por qué ni es el más grande ni más chiquito que me van a dar, no más cómo te portaste conmigo. Algo bueno va a salir de este anillo”

