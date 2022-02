Manelyk González asegura que si su anillo hubiera sido como el de Belinda no se lo regresa a Jawy. En su cuenta de Twitter, la influencer se sumó a la polémica en torno a la joya que le habría regalado Christian Nodal a la actriz.

Tras la ruptura entre Belinda y Christian Nodal han surgido un debate en torno a lo que debería hacer la actriz con su anillo de compromiso.

Luego de su ruptura con Jawy, Manelyk González le regresó el anillo de compromiso. Sin embargo reveló que si hubiera sido como el de Belinda no lo hubiera hecho.

¿Debe Belinda devolver el anillo de compromiso a Christian Nodal? 5 famosos dicen que no

Durante su estancia en ‘La casa de los famosos’, Manelyk González confesó que su romance con Jawy había terminado porque él le había sido infiel. Versión que desmintió el influencer.

A través de su cuenta de Twitter, Manelyk González se sumó a la polémica con el anillo de compromiso que le dio Christian Nodal a Belinda y aseguró que ella no lo regresaría.

En su mensaje Manelyk González señaló que si su anillo hubiera sido como el de Belinda no se lo hubiera regresado a Jawy.

Tras las respuestas de algunos usuarios en donde recordaban las declaraciones de Jawy en donde señalaba que había realizado una buena inversión en el anillo, Manelyk González compartió otro mensaje.

Manelyk González dejó en claro que su anillo de compromiso no valía tanto e incluso señaló que se había gastado más en este 14 de febrero que lo que valía la joya que le habían dado.

“Me gaste más en este regalo de 14 de febrero, pero en fin les encanta ladrar y vivir en un mundo de caramelo que NO existe…. sorry me gustan las cosas buenas…. En fin cada quien a sus posibilidades”

Manelyk González