Nicolás Haza, hijo Ludwika Paleta, no tiene idea de las amenazas que ha recibido

Nicolás Haza, hijo de Ludwika Paleta, minimiza las amenazas de muerte y secuestro que le han hecho vía redes sociales.

El hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza prefiere ignorarlas por lo que Nicolás Haza no contrató ni contratará un equipo de seguridad para que lo cuide.

En un encuentro con la prensa, Nicolás Haza dijo no tener ideas de las amenazas que ha recibido de acuerdo a lo denunciado públicamente por Ludwika Paleta.

“La verdad no sé. Me lo han preguntado mucho, pero no sabría qué decir exactamente“

Y al igual que su papá, Plutarco Haza, de 52 años de edad, Nicolás Haza minimiza las amenazas que ha recibido Ludwika Paleta: ”siempre hay amenazas", subraya.

Por lo que dando por sentado que en las redes se dice de todo y que hay todo tipo de opiniones, el actor y cantante, de 25 años de edad, recalca:

Y una vez más deja claro que el tema no le genera interés.

“Por ahí me llegó (lo de una denuncia), leí... Una, no sé mucho al respecto y, dos, no me entero si ustedes no me dicen”

Nicolás Haza