Plutarco Haza -de 52 años de edad- ya se enteró de las amenazas que denunció haber recibido su ex, Ludwika Paleta.

A inicios de mayo, Ludwika Paleta -de 46 años de edad- acusó ser víctima de amenazas de muerte, las cuales involucran también a su hijo Nicolás.

Plutarco Haza cree que son “inofensivas” las amenazas a su ex, Ludwika Paleta

Plutarco Haza fue cuestionado acerca de las amenazas que denunció recientemente su ex, Ludwika Paleta, que también involucran a su hijo en común.

Al respecto, el actor dijo creer que estas son “inofensivas”, pues vienen de una persona que se esconde detrás de una pantalla.

En una entrevista para Ventaneando, Ludwika Paleta acusó ser víctima de amenazas de parte de un acosador en redes sociales.

Aunque estos mensajes mencionan también a Nicolás Haza, hijo de la actriz y Plutarco Haza, el actor aseguró no estar enterado.

Así como se dijo tranquilo porque a él no le han enviado ningún mensaje que lo alarme.

“Ese no es tema mío, yo no he recibido amenazas (...) no le debo nada a nadie”, dijo muy tranquilo Plutarco Haza.

“La que parece que lo dijo, fue su mamá (Ludwika Paleta). A mí ella no me ha dicho nada, yo vivo una vida muy tranquila, no le debo nada a nadie, nadie me ha amenazado.” Plutarco Haza

Finalmente, Plutarco Haza aseguró que su hijo con Ludwika Paleta no tiene de qué preocuparse .

“Yo creo que Nicolás es un chavo que no tiene por qué preocuparse”, comentó el actor.

Plutarco Haza también recibió amenazas en el pasado, pero no hizo caso

Plutarco Haza no se mostró ni un poco preocupado por las amenazas que denunció su ex, Ludwika Paleta, que habrían llegado hasta su hijo.

En este sentido, el actor recordó que él también recibió amenazas en el pasado, pero decidió ignorar cada mensaje anónimo.

“La gente que te quiere hacer daño no te avisa”, declaró Plutarco Haza.

Y finalizó: “Alguna vez he recibido amenazas inventadas y todo, pero yo siento que quien te amenaza con un anónimo (…) lo siento muy inofensivo.”