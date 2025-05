Plutarco Haza -de 52 años de edad- minimizó las amenazas de muerte a Ludwika Paleta y su hijo.

A inicios de 2025, Ludwika Paleta -de 46 años de edad- denunció que ha recibido amenazas en redes sociales desde hace 2 años y su hijo también se ve afectado.

Ludwika Paleta decidió denunciar en redes sociales a una persona que la ha amenazado de muerte a ella y su hijo, pero Plutarco Haza no se preocupa.

En entrevista con Todo para la mujer, Plutarco Haza mencionó que las amenazas contra su ex e hijo, son inofensivas.

Plutarco Haza menciona que Ludwika Paleta y Nicolás Haza no le han hablado sobre estas amenazas, por lo que no está enterado del tema.

El actor cree que las personas que te quieren hacer daño no te avisan en redes sociales, por lo que ve las amenazas a su hijo y Ludwika Paleta como inofensivas.

“Si tienes la conciencia tranquila, pues no tengo dinero para que me lo secuestren, de este lado no les iría muy bien. No le he hecho ningún daño a nadie como para que quieran hacerme daño a través de mi hijo”

Plutarco Haza