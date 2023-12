Nicola Porcella regañó a su hijo en un programa en vivo y por un descuido todos nos enteramos; esto fue lo que pasó.

La última edición del Teletón tuvo a varios famosos invitados, entre ellos Nicola Porcella y Wendy Guevara, de 30 años de edad.

Nicola Porcella -de 35 años de edad- y Wendy Guevara hicieron un en vivo en YouTube, cuando el conductor peruano recibió una llamada y dejó su micrófono abierto.

Todo iba bien con el en vivo del Teletón, hasta que Nicola Porcella recibió una llamada de su hijo Adriano y dejó su micrófono abierto.

Nicola Porcella comenzó a regañar a Adriano Porcella, pues al parecer había hecho una travesura en su casa.

“Me llaman y estoy todo preocupado. Ya, por favor, hijo. No te estoy gritando, te estoy diciendo que no hagas esas cosas, que no juegues así porque puede pasar un accidente. Puede ser muy peligroso, por favor. ¿Ya? Te lo pido, por favor”

Nicola Porcella