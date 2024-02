Nicki Nicole de 23 años de edad y Bizarrap de 25 años de edad desatan las redes sociales al iniciar rumores de romance, pero uno de ellos ya mandó a la friendzone.

Nicki Nicole y Bizarrap han sido objeto de especulaciones sobre un supuesto romance, luego de que la cantante terminara su relación con Peso Pluma a causa de infidelidad.

Esto se debe que los artistas coincidieron en Festival Vibra Urbana celebrado en Miami y subieron al escenario a interpretar su colaboración, al instante notaron una química especial entre ambos.

Nicki Nicole se encuentra atravesando un duro momento a raíz de la escandalosa separación de Peso Pluma de 24 años de edad.

Un dolor que dejo ver en su reciente concierto en Guatemala donde rompió en llanto al agradecerle a sus fans por todo el apoyo que le han demostrado.

Nicki Nicole y Peso Pluma siguen protagonizando los titulares en redes sociales, pues su separación desató la especulación de un posible romance entre la argentina y el productor Bizarrap.

Pese a que la cantante confesara que estaba desilusionada por la forma de actuar de Peso Pluma, ha brindado conciertos en Guatemala y ahora se dio a conocer que fue parte del Festival Vibra Urbana.

Uno de los festivales de reguetón más importantes de Estados Unidos que se realizo en Miami y en el cúal se encontró a Bizarrap.

Sin embargo, entre las imágenes que más se viralizaron de las distintas presentaciones la atención estuvo puesta en lo que fue el cruce entre Nicki Nicole y Bizarrap.

Ambos subieron al escenario para interpretar juntos “Mamichula”, el tema que fuera en su momento grabado por ambos en compañía de Trueno, ex pareja de Nicki Nicole.

Recordemos que Nicki Nicole y Bizarrap se conocen desde 2019, cuando trabajaron juntos en una de las famosas sesiones musicales del DJ, por lo que se menciona que entre ellos existe una química especial

Tras el revuelo que se generó en redes sociales por esta situación, Nicki Nicole se hizo presente en un video en vivo de Instagram, donde respondió algunas preguntas de sus fans respecto a su relación con Bizarrap.

“Desde que lo conocí, él es un hermano para mí. Es como mi mejor amigo. Cuando yo arranqué, él me dio una mano en la música y una visión que yo no tenía. Y me pasa que siento que él ve lo que va a pasar, me dice ‘este tema la va a romper o va a llegar a tantos lugares’, y cuando yo tengo dudas, tiene otra visión sobre todo”.

Nicki Nicole