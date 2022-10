Natasha Duyperón ha trabajado con Verónica Castro, por lo que le tiene cariño y sí habla mucho de la actriz, pero “no de chismes”.

Verónica Castro, de 69 años de edad, ha estado en medio del escándalo, luego de que Jorge Carbajal revelara que tenía conversaciones de temas sexuales con menores de edad.

Medios como Chisme No Like y Ventaneando tachan estas acusaciones de falsas, y varios amigos de la actriz la han defendido, a pesar de que el programa de Felipe Cruz ha mostrado pruebas.

La actriz Natasha Duyperón, de 31 años de edad, trabajó por primera vez con Verónica Castro en La Casa de las Flores.

Recientemente protagonizaron la película ‘Cuando sea joven’, por lo que la actriz le tiene gran cariño a Verónica Castro.

La compañera de Verónica Castro expresó que habla constantemente con ella, pues se volvieron amigas tras participar en la película producida por Eugenio Derbez.

“Hablo muchísimo con ella, la verdad es que nos volvimos amigas después de este proyecto, la verdad yo la quiero mucho, la admiro mucho” dijo la actriz de la serie ‘Señorita 89′.

Cuando trataron de cuestionarla sobre el escándalo que rodea a la también conductora, Natasha Duyperón se negó a contestar.

“Si son chismes, yo no hablo de chismes para nada, no me interesa en lo más mínimo” dijo Natasha Duyperón, pero reiteró su apoyo a Verónica Castro: “Ella sabe que como amiga ahí estoy siempre y si son chismes yo no tengo nada que opinar”

Natasha Dyperón