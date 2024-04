Zendaya -de 27 años de edad- se sinceró respecto a lo que siente tras haber saltado su etapa en la escuela, algo de lo que al parecerse se arrepiente.

Y es que contrario a lo que muchos se imaginan, la fama desde temprana edad suele ser bastante demandante.

Motivo por el que las denominadas “estrellas infantiles” terminan absorbidas en otros aspectos de su vida como en lo académico y social.

Pues al dedicarse de lleno a la actuación, como en el caso de Zendaya y Danna Paola -de 28 años de edad- muchas veces se les impide ir a la escuela como “alguien normal”.

Un sentimiento que la estrella de Dune y Euphoria expresó recientemente.

En una entrevista con Vogue que Zendaya expresó cómo se siente de interpretar personajes que están en la escuela cuando ella no tuvo la oportunidad de ir.

De acuerdo con la actriz, le habría gustado asistir a la escuela como alguien normal, pues su carrera la inició cuando tenía a penas 14 años de edad.

Esto habría generado en Zendaya el sentimiento de no poder disfrutar las cosas que quería, pues desde temprana edad sintió la presión de proveer a su familia.

“Hasta ahora comienzo a pensar ‘Esto es lo único que he hecho toda mi vida’ y casi estoy atravesando mi fase adolescente porque nunca tuve tiempo de hacerlo antes. Me sentí como si me hubieran lanzado a una posición de adulto”.

Zendaya