¿Qué le pasó a Natanael Cano? El precursor de los corridos tumbados sufrió un aparatoso accidente en motocicleta y fue hospitalizado. ¿Cómo se encuentra de salud?

El acccidente ocurrió mientras Natanael Cano -quien afirma ser humilde a pesar de dedicar gran parte de su tiempo a presumir sus lujos- practicaba motocross en su natal Sonora. y, dejándose llevar por la emoción, intentó hacer una acrobacia que no le salió bien.

A través de redes sociales, Natanael Cano aseguró que por fortuna se encontraba bien, sin embargo, una de sus extremidades necesitó ser enyesada por los daños sufridos.

A través de sus historias en Instagram, Natanael Cano se mostró desde el hospital y con una pierna enyesada tras su accidente en motocicleta.

Pese a ello, Natanael Cano aseguró que se encuentra bien, pero que ahora deberá estar en reposo un tiempo, como consecuencia de que le “gusta andar bien recio” por la vida.

Más tarde, Natanael Cano compartió videos en los que se le ve practicando motocross, primero andando por un terreno lleno de obstáculos, sin mayores complicaciones.

La pericia mostrada por Natanael Cano hace que sus amigos lo graben y le aplaudan, pero ese ambiente festivo da un giro de 180 grados cuando el cantante de corridos tumbados se confía y pretende realizar maniobras más complicadas a máxima velocidad.

Toda parece ir bien, hasta que Natanael Cano se enfrenta a un obstáculo que ya había superado con relativa facilidad en instantes previos, pero que en la segunda ocasión no pudo volver a dominar y terminó cayendo de su moto.

Se presume que gracias a que Natanael Cano portaba un adecuado equipo de protección, no sufrió mayores daños que las lesiones en su pierna derecha.

Ante lo sucedido, Natanael Cano le recomendó a sus seguidores evitar la práctica de motocross si no tienen la condición adecuada y mucho menos si beben alcohol antes de subirse a la moto.

Finalmente, Natanael Cano recalcó que se encuentra bien y positivo a pesar de la situación que alrmó a sus amigos y lo llevó al hospital.

“Ahí no más para que quede claro, plebada, que si no entrenas, que si no traes condición, que si traes borracheras no llegas con las mismas habilidades a esa pista, plebada. Cuídense mucho. Yo ando al puro tirante aquí, viejones (...) Gracias a Dios no pasó a mayores, acá andamos”

Natanael Cano