‘Transformers: Rise of the Beasts’: Ron Pearlman será la voz de Optimus Primitivo

Paramount y Hasbro anunciaron que Ron Pearlman hará la voz de Optimus Primitivo en la nueva película ‘Transformers: Rise of the Beasts’.

Antes de ‘Transformers: Rise of the Beasts’, Ron Pearlman interpretó a Optimus Primitivo en la serie animada ‘Transformers: Power of the Primes’.

Esto significa que el actor ya está familiarizado con el papel, así que todo mundo espera que haga una excelente actuación de voz con el líder Maximal.

Ron Pearlman (Warner Bros.)

Algo a señalar es que ‘Transformers: Rise of the Beasts’ tendría a dos “Optimus” como los protagonistas, pues Peter Cullen está anunciado para regresar.

Peter Cullen ha sido la voz de Optimus Prime desde los 80, es probable que veamos al líder de los Autobots junto al líder de los Maximales.

De acuerdo con Paramount, ‘Transformers: Rise of the Beasts’ se situará en los 90 y se conectará directamente con ‘Bumblebee’.

¿Quién es el Optimus Primitivo que aparecerá en ‘Transformers: Rise of the Beasts’?

‘Transformers: Rise of the Beasts’ ha emocionado mucho a los fans por la aparición de Optimus Primitivo y los Maximales.

Si bien ‘Transformers: Rise of the Beasts’ también contará con Optimus Prime, Optimus Primitivo se ha hecho con el corazón de los seguidores.

Optimus Primitivo apareció por primera vez en la serie ‘Beast Wars’ de los 90, siendo una especie de descendiente de Optimus Prime.

Junto con otros Autobots, llegaron a un planeta desconocido donde adquirieron forma de animales para transformarse y sobrevivir al medio ambiente.

Ellos tomaron el nombre de “Maximales” y su líder, en honor al original Optimus Prime, decidió autonombrarse “Optimus Primitivo”.

En la mitología de los ‘Transformers’ y Hasbro se reconoce a Optimus Prime y Optimus Primitivo como dos seres separados.

De ahí que Peter Cullen interprete a uno y Ron Pearlman a otro.

Con información de Collider.