Gabrielle Henry, quien representó a Jamaica en el certamen de Miss Universo 2025, ha interpuesto una demanda legal contra la organización tras sufrir un grave accidente en el escenario.

La concursante cayó desde una altura considerable durante una etapa preliminar, lo que resultó en una lesión cerebral traumática, hemorragias internas y diversas fracturas.

La denuncia alega negligencia grave, señalando que el escenario carecía de señalización de seguridad y que se ignoraon advertencias previas de las participantes sobre la iluminación cegadora.

Gabrielle Henry (Instagram | @officialgabriellehenry)

Tras su caída en 2025, Gabrielle Henry, Miss Jamaica, demanda a Miss Universo

La demanda interpuesta por Gabrielle Henry (Miss Jamaica 2025) contra la Organización Miss Universo fue presentada formalmente el 21 de septiembre ante el Tribunal Superior de Delaware, en Estados Unidos.

Se dirige contra la Organización Miss Universo (Miss Universe Organization) y sus empresas matrices/copropietarias: JKN Legacy, Inc. y Legacy Holding Group USA, Inc.

La demanda contempla cinco cargos principales:

Negligencia Responsabilidad civil por las condiciones de las instalaciones (premises liability) Contratación, retención y supervisión negligentes Imposición negligente de angustia emocional Imposición intencional de angustia emocional

Representada por el abogado Joseph L. Ciaccio (de Napoli Shkolnik), Gabrielle Henry afirmó que demandó para exigir rendición de cuentas y garantizar que los escenarios de estos certámenes sean seguros.

La Organización Miss Universo declaró inicialmente que no había recibido la notificación formal de la demanda.

Argumentó que la producción local y la seguridad del recinto en Tailandia eran responsabilidad de Miss Grand International (MGI) y Miss Universe Thailand, bajo la dirección de Nawat Itsaragrisil.

También afirmó haber asumido y pagado gastos médicos de Gabrielle Henry, lo cual la defensa de la modelo cuestiona al señalar que la cobertura prometida no se ha completado.

Estos son los detalles de la caída de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, que provocó una demanda contra Miss Universo

El accidente de Gabrielle Henry ocurrió el 19 de noviembre de 2025 durante la pasarela de traje de noche de la etapa preliminar en Bangkok, Tailandia.

Mientras seguía la coreografía asignada, cayó aproximadamente 1.5 metros por una abertura en el escenario que carecía de cobertura, señalización y barreras de protección. En el fondo de la fosa había equipos de iluminación y una base de concreto.

Tras perder el conocimiento por el impacto, fue diagnosticada con traumatismo craneoencefálico, hemorragia subaracnoidea aguda, contusión hemorrágica del lóbulo frontal y hemorragia subdural.

También sufrió una fractura, cortes faciales y lesiones en la espalda. Permaneció en terapia intensiva y hospitalizada en Tailandia hasta diciembre de 2025, antes de ser trasladada a Jamaica, teniendo que volver a aprender funciones básicas como caminar.

Siendo médica residente de oftalmología, las secuelas cognitivas y neurológicas le impidieron retomar su residencia médica a tiempo completo.

La demanda de Gabrielle Henry señala que la iluminación cegadora le impidió ver el límite del escenario.

Además, sostiene que varias concursantes de Miss Universo se habían quejado previamente de la intensa luz y que la organización priorizó la estética sobre la seguridad de las participantes.