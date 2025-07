Alana Flores de 24 años, opinó sobre su próxima contrincante, Gala Montes a quien asegura ve “emocionalmente inestable”, y ya dio un pronóstico para su pelea en Supernova: Orígenes.

Y es que de acuerdo a Alana Flores, ella ve “emocionalmente inestable” a Gala Montes, por lo que asegura que no hay posibilidades de que la actriz le gane.

“La verdad yo creo que Gala es una chava muy fuerte, creo que como yo, a veces puede llegar a ser emocionalmente inestable, entonces en ciertos aspectos me veo un poco reflejada en ella. No hay posibilidades de que me pueda ganar. Si algo me preocupa es que se pare de la pelea.”

Alana Flores