Michelle Vieth prepara un documental de la historia de su video escándalo sexual

Michelle Vieth declaró que prepara un documental para abordar el tema de su video escándalo sexual difundido, supuestamente, por su exmarido Héctor Soberón.

Michelle Vieth, aseguró que será una historia bien cuidada y que sus hijos están enterados de la difusión del video, pues siempre les ha hablado con la verdad.

Al ser entrevistada por los medios de comunicación tras salir de una obra de teatro, Michelle Vieth habló sobre su nuevo documental.

La actriz dijo a la prensa que ya prepara su documental sobre el video escándalo sexual que vivió hace 16 años.

Desde dicho tiempo, Michelle Vieth aseguró que fue su exmarido, Héctor Soberón, quien se encargó de difundir dicho video.

Después de un año de casados, Michelle Vieth y Héctor Soberón anunciaran su divorcio, posteriormente comenzó a circular el video.

Sin embargo, Soberón dijo que Vieth le había sido infiel , pues dice que no él no es quien aparece en el video.

El video escándalo sexual de Michelle Vieth causó tanto bullicio que el comenzó a venderse incluso en puestos de películas pirata.

Comentó que no será un chisme ni novela, pues expresó su interés en que sea muy cercano a la realidad, por ello habla de un documental.

La actriz aseguró que sus hijos, Christian Aparicio Jr. y Leandro Ampudia, saben la verdad, pues dijo que no desea que reciban bullying por el tema.

Además, comentó que en ocasiones se les subestima a los hijos, por creer que a los 3 o 4 años no pueden conocer de ciertos temas.

Michelle Vieth aseguró que lo que necesita es rebajarse al nivel del niño, para darle información que puedan entender.

“Yo creo que siempre he hablado con la verdad, mis hijos no están ajenos a la situación, yo siempre he hablado con ellos”.

Michelle Vieth, actriz.