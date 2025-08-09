Conoce el elenco de Camino a Arcadia, la nueva serie de William Levy en ViX.
Esta producción original de ViX representa el retorno de William Levy a una trama llena de amor y giros inesperados.
Camino a Arcadia, nueva serie de William Levy por ViX contará con la participación de los siguientes actores:
- Michelle Renaud, de 36 años de edad
- Paula Echevarría, de 48 años de edad
- Alejandro Nones, de 42 años de edad
- Andrea Duro, de 33 años de edad
- Raúl Peña, de 48 años de edad
- Sergio San
- Pino Montesdeoca
- Nacho Guerreros, de 54 años de edad
- Gerardo Taracena, de 55 años de edad
- David Fleta
- Hernán Mendoza, de 61 años de edad
- Nico Galán, de 41 años de edad
- Ana Jara, de 29 años de edad
- Jorge Motos, de 26 años de edad
- Solkin Ruz, de 34 años de edad
- Silvia Nava,
- Eva Camacho
- Javi Armas
- Rubén Darío
- Guadalupe Lancho, de 53 años de edad
- Javier de la Vega
- Estibalitz Ruiz, de 42 años de edad
- Paco Déniz
William Levy y Michelle Renaud serán los protagonistas de la Camino a Acadia, nueva serie original de ViX.
Camino a Arcadia, es una serie que mezcla intriga, amor y drama, situada en un contexto repleto de secretos y disputas familiares.
¿De qué trata Camino a Arcadia, nueva serie de William Levy?
La trama de Camino a Arcadia se centra en Pablo, personaje interpretado por William Levy que reside en la localidad de Arcadia con su hijo Bruno.
Su vida aparenta ser serena hasta que su sombrío pasado que había procurado olvidar regresa para confrontarlo de manera inesperada.
En medio de este caos, se reencuentra con su primer amor, quien es también la madre de su hijo.
La serie combina tensión emocional y secretos familiares que se irán desvelando a lo largo de los episodios.
¿Cuándo se estrena Camino a Arcadia?
Camino a Arcadia se estrena este viernes 8 de agosto 2025 a través de ViX con episodios que se liberarán semanalmente.