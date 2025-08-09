Conoce el elenco de Camino a Arcadia, la nueva serie de William Levy en ViX.

Esta producción original de ViX representa el retorno de William Levy a una trama llena de amor y giros inesperados.

Elenco de Camino a Arcadia, la nueva serie de William Levy en ViX

Camino a Arcadia, nueva serie de William Levy por ViX contará con la participación de los siguientes actores:

Michelle Renaud, de 36 años de edad

Paula Echevarría, de 48 años de edad

Alejandro Nones, de 42 años de edad

Andrea Duro, de 33 años de edad

Raúl Peña, de 48 años de edad

Sergio San

Pino Montesdeoca

Nacho Guerreros, de 54 años de edad

Gerardo Taracena, de 55 años de edad

David Fleta

Hernán Mendoza, de 61 años de edad

Nico Galán, de 41 años de edad

Ana Jara, de 29 años de edad

Jorge Motos, de 26 años de edad

Solkin Ruz, de 34 años de edad

Silvia Nava,

Eva Camacho

Javi Armas

Rubén Darío

Guadalupe Lancho, de 53 años de edad

Javier de la Vega

Estibalitz Ruiz, de 42 años de edad

Paco Déniz

William Levy y Michelle Renaud serán los protagonistas de la Camino a Acadia, nueva serie original de ViX.

Camino a Arcadia, es una serie que mezcla intriga, amor y drama, situada en un contexto repleto de secretos y disputas familiares.

Camino a Arcadia, la nueva serie de William Levy en ViX (VIX / VIX)

¿De qué trata Camino a Arcadia, nueva serie de William Levy?

La trama de Camino a Arcadia se centra en Pablo, personaje interpretado por William Levy que reside en la localidad de Arcadia con su hijo Bruno.

Su vida aparenta ser serena hasta que su sombrío pasado que había procurado olvidar regresa para confrontarlo de manera inesperada.

En medio de este caos, se reencuentra con su primer amor, quien es también la madre de su hijo.

La serie combina tensión emocional y secretos familiares que se irán desvelando a lo largo de los episodios.

Camino a Arcadia, la nueva serie de William Levy en ViX (VIX / VIX)

¿Cuándo se estrena Camino a Arcadia?

Camino a Arcadia se estrena este viernes 8 de agosto 2025 a través de ViX con episodios que se liberarán semanalmente.