Michel Duval revela la razón por la cuál no desea ser papá

Michel Duval revela si desea casarse con su novia Ximena Loustaunau y tener hijos.

Michel Duval y Ximena Loustaunau tienen tres años de noviazgo por lo que sus mamás sí los ven formando su propia familia, pero ¿y ellos?

En declaraciones para la revista TV Notas, Michel Duval dice estar muy enamorado de su novia, la modelo Ximena Loustaunau.

Sin embargo, aunque su relación es sólida, Michel Duval -de 31 años- no quiere tener hijos con Ximena Loustaunau -de 23 años-, por el momento.

Esto porque el actor creció sin una figura paterna por lo que tiene miedo de no saber ser papá y cometer errores, razón por la que está tomando terapia.

"Mi mente me juega chueco. Me dice: ‘¿Cómo vas a ser papá si tú no tuviste uno? No sabes qué hacer. Vas a repetir los mismos errores"

Michel Duval a TV Notas