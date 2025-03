Michel Duval, hijo de Consuelo Duval, está siendo acusado de robar una chamarra Fendi con valor de más de 90 mil pesos.

Pedro Montiel, productor de espectáculos y moda dio una entrevista al programa Chisme TV, en donde exhibió a Michel Duval, hijo de Consuelo Duval.

De acuerdo con sus declaraciones, reveló que Michel Duval se quedó con una chamarra Fendi tras una salida nocturna de ambos hace unos años, en donde también iba su entonces novia, Carolina Miranda de 34 años de edad.

Montiel reveló que en ese entonces, se había consumido exceso de alcohol y se retiró antes de lo que esperaba, dejando la chamarra que asegura hoy está en posesión de Michel Duval.

El productor asegura que tras saber que su chamarra Fendi valuada en más de 90 mil pesos la tenía Michel Duval, decidió coordinarse para que se la devolviera.

Sin embargo, debido a compromisos laborales esto no se concretó y tras terminar Michel Duval con Carolina, Pedro Montiel ya no supo más de su chamarra Fendi:

“Se me olvidó la chamarra en el antro y les pedí que se la llevaran, y ya después pasaba por ella, pero ya después no coincidimos. Termina Michel con Caro, (le digo) ‘Caro, mi chamarra, ¿qué pasó?’, y me dice ‘se la quedó Michel”

Pedro Montiel