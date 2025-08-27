Mía Rubín demuestra una vez la unión familiar al compartir video con Andrea Legarreta- de 54 años de edad- y Erik Rubín juntos.

Andrea Legarreta y Erik Rubín- de 54 años de edad- quienes se separaron en 2023 demuestran que pese a los rumores estarán unidos por el amor a sus hijas.

Mía Rubín comparte video familiar con Andrea Legarreta y Erik Rubín juntos

Mía Rubín compartió un nuevo video familiar a lado de su papás Andrea Legarreta y Erik Rubín, junto con su hermana Nina Rubín

“De esto se trata” escribió Mía Rubín agregando el emoji de corazón rojo en la descripción del video.

Mía Rubín recurrió a su cuenta de TikTok para compartir un momento especial a lado de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

En el video se puede ver que la familia estaba celebrando una de las recientes presentaciones de Mía Rubín en un recinto elegante.

Andrea Legarreta y Erik Rubin se mostraron felices y acobijaron con gran amor a sus hijas Mía Rubín y Nina Rubin, quienes no dudaron en abrazar a sus papás.

El video de Mía Rubín muestra una vez más que Andrea Legarreta y Erik Rubín estarán juntos compartiendo en familia.

La ex pareja, ha dejado en claro lo crucial que es para ellos mantenerse juntos por el bien de sus hijas, que son su adoración.

Erik Rubín comparte álbum familiar con Andrea Legarreta

Erik Rubín no se quedo atrás y también compartió fotos del día especial en familia junto con Andrea Legarreta.

“Más orgullosos no podemos estar amor” escribió Erik Rubín en una nueva publicación de Instagram.

En las imágenes se puede observar a Erik Rubín y Andrea Legarreta juntos apapachando a Mía Rubín, demostrando una química como padres.

Erik Rubín destaco lo orgulloso que se siente al ver a Mía Rubín lograr sus sueños dentro de la música.

Andrea Legarreta y Erik Rubin se reunieron para ver la presentación de Mía Rubín en el Festival Mundial de Bolero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la CDMX.

La foto familiar de Mía Ribín llega en medio de rumores sobre una relación sentimental de Erik Rubín con una misteriosa mujer.