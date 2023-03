Rebecca Jones pide a sus seguidores que no le tengan lástima, pues ella misma dio a conocer que se encuentra cada vez más fuerte y sana, además de estar disfrutando cada día.

Y es que cabe mencionar que en meses pasados, se especulaba mucho respecto al estado de salud de Rebecca Jones, de 65 años de edad.

En los últimos meses de 2022 la actriz estaba atravesando por algunas complicaciones que la hicieron retirarse de momentáneamente de la actuación.

Cabe recordar que a finales del año pasado Rebecca Jones tuvo que ser internada en el hospital debido a una neumonía que se le desarrolló.

Motivo por el cual tuvo que dejar su papel de Lucía en la telenovela de Televisa, Cabo. Siendo sustituida por Azela Robinson.

Fue a partir de este punto que los rumores en torno de la salud de Rebecca Jones se dispararon, pues había medios que señalaban que incluso necesitaba prácticamente de de un milagro para mejorar su condición.

Pero recientemente Rebecca Jones ya hizo su primer aparición en público desde hace meses, diciendo que está más fuerte y sana.

Además de que no necesita de un milagro como muchos lo habían dado a conocer.

Fue el pasado domingo 5 de marzo, cuando Rebecca Jones compartió con sus seguidores de Instagram la premier privada que le hicieron para la película ‘Nada que ver’.

Esto porque la actriz no pudo asistir al estreno. La actriz se dijo sentir agradecida por el lindo gesto que tuvieron con ella.

“Qué lindo es saber que tanta gente me quiere. Y qué manera tan linda de demostrármelo”.

Rebecca Jones compartió unas fotografías del momento, dedicando unas palabras a todos los amigos que la han estado apoyando a lo largo de su recuperación.

“Y que puedo decir del elenco que me acompañó esa noche. Invité a las personas que yo más amo, unos de toda la vida, otros, apenas de unos meses para acá, pero todos, todos, han estado conmigo en estos meses tan difíciles de sobrellevar”.

Rebecca Jones se tomó el tiempo para aclarar a sus seguidores cuál realmente es su estado de salud.

De primer momento dijo saber que, efectivamente, está muy delgada. Aclarando que es porque estuvo en terapia intensiva a lo largo de ocho días.

Pero incluso dijo que su apariencia física era el menor de sus problemas, pues dejó muy en claro que ella se siente fuerte y sana.

De igual manera, desmintió todo lo que durante las últimas semanas se estuvieron diciendo en diversos medios respecto a su estado crítico de salud.

“Y no, no pido un milagro como algunos dicen por ahí, porque sé que Dios siempre está conmigo, no. Tampoco estoy “luchando” porque todos luchamos día con día por vivir”.

Rebecca Jones en Instagram