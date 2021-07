En el 2018 Rebecca Jones fue diagnosticada con cáncer de ovario. La actriz se retiró de los escenarios para tratar su enfermedad, pero regresó a las telenovelas.

Rebecca Jones fue la invitada en el programa de Adela Micha y aseguró que Mhoni Vidente le dijo que ella se morirá de viejita y no por su cáncer.

Rebecca Jones se encuentra promocionando su obra de teatro ‘ Una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria ’, donde comparte un mensaje sobre el amor propio y la importancia de conquistar la soledad.

Como parte de su promoción, Rebecca Jones fue una de las recientes invitadas al programa ‘Me lo Dijo Adela’, donde se han presentado grandes celebridades como Anel Noreña, Alejandra Guzmán y Los Ángeles Azules.

Durante su conversación Rebecca Jones habló sobre su estado de salud y aseguró que no ha dejado de trabajar, pues ha logrado participar en varios proyectos televisivos.

Sin embargo sorprendió al anunciar que se encontró a Mhoni Vidente, quien le dijo que ella no se moriría por su cáncer y que podría llegar a viejita.

“Ahorita me encontré a Mhoni Vidente, me dijo que yo voy a estar hasta viejita. De eso no me voy a morir y eso que la gente me quiere mucho”

Rebecca Jones