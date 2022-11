Rebecca Jones, de 65 años de edad, y Alejandro Camacho, de 68 años de edad, tuvieron uno de los matrimonios más sólidos hasta 2011.

Cuando su historia de amor terminó en divorcio por esta triste razón.

Rebecca Jones y Alejandro Camacho se conocieron a principios de los 80, y comenzaron una relación como amigos. Con el paso del tiempo se enamoraron.

En ese entonces, Rebecca Jones llevaba tres años de relación con Humberto Zurita y Alejandro Camacho no se atrevía a declararle su amor a la actriz.

Al final, Rebecca Jones terminó su relación y tomó la iniciativa para comenzar un noviazgo con Alejandro Camacho.

Posteriormente comenzaron a vivir juntos, pero esta situación no le agradaba a la mamá de la actriz, por lo que ella los incitó a casarse.

Alejandro Camacho y Rebecca Jones se casaron en una fugaz ceremonia, donde el padre de la actriz le prestó una corbata y Rebecca usó un vestido prestado de su hermana.

Estuvieron casados desde 1986, donde se enfrentaron a duras pérdidas, como la muerte de uno de sus hijos cuando Rebecca Jones tenía cinco meses de embarazo.

Luego le dieron la bienvenida a su único hijo, Maximiliano Camacho, y siguieron juntos durante 25 años como pareja hasta 2011.

Fue Rebecca Jones quien reveló que llevaba tres meses separada de Alejandro Camacho, y posteriormente se divorciaron por razones irreconciliables.

La actriz manifestó en una entrevista que seguía enamorada de Alejandro Camacho, pero de una forma muy diferente.

A pesar de haber sido una de la parejas más queridas del medio, Rebecca Jones reveló en una entrevista en Montse & Joe, que no tenía una relación cercana con su exesposo.

Pues por algo se había divorciado, para no verlo.

“Siempre que me preguntan que si lo veo, que si nos frecuentamos, yo digo: ‘pues para eso nos divorciamos’. No se borran (su matrimonio) cada segundo de tu vida te conforma, pero no quiere decir que te quede estancado ahí.”

Rebecca Jones