Luis Enrique Guzmán envió un comunicado para revelar que el hijo de Mayela Laguna no es de su sangre y desató un caos; ahora, su ex exige un alto al acoso.

A finales de junio, Luis Enrique Guzmán lanzó un comunicado donde afirmaba que tras hacerse una prueba de paternidad, descubrió que no tenía parentesco con Apolo.

Este comunicado desató una ola de críticas contra Luis Enrique Guzmán por exhibir de esa forma a su hijo menor.

También provocó que varios medios comenzaran a acosar a Mayela Laguna, a quien han buscado en el colegio de su hijo y en su casa.

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna. (@luisenriquegp / Instagram)

Mayela Laguna exige respeto y que la dejen de acosar los medios

Tras el comunicado de Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna ha buscado tener un bajo perfil por el bien de su hijo de 4 años.

Mayela Laguna -de 39 años de edad- dejó de trabajar en su pizzería y asegura que Luis Enrique Guzmán no le ha dado la pensión alimenticia que le corresponde a su hijo.

La ex de Luis Enrique Guzmán ha sufrido acoso de la prensa y mientras dejaba a su hijo en la escuela, fue arribada por reporteros de Chisme No Like.

Desesperada, Mayela Laguna pidió que la dejaran en paz y reiteró que Apolo sí es hijo de Luis Enrique Guzmán , incluso tienen gran parecido.

Exige que dejen de buscarla en su casa y arremetió contra la familia de Luis Enrique Guzmán, además de que piensa demandarlo por daño moral.

Mayela Laguna exige respeto para su hijo Apolo

A través de un comunicado que compartió en sus redes sociales, Mayela Laguna exigió a los medios que la dejen de buscar y acosar.

“(...) Me han estado acosando incluso afuera de la escuela de mi hijo, esto ya está en instancias legales y no voy hablar del tema. Eviten ir a la escuela de mi hijo o estar afuera de mi casa, y menos a la pizzería, ya que por obvias razones yo no pienso estar ni un segundo ahí” Mayela Laguna

El comunicado del abogado de Mayela Laguna menciona que se debe salvaguardar la estabilidad de Apolo y que Luis Enrique Guzmán no ha cumplido con la pensión alimenticia del menor.

También refirieron que Mayela Laguna no cuenta con los recursos para mantener a Apolo, por lo que comenzarán un proceso legal.

Esto, para que Luis Enrique Guzmán sea obligado a pagar la manutención del menor.

Luis Enrique Guzmán no ha dado su versión de lo ocurrido con Mayela Laguna, pero ante la ley, Apolo sigue siendo su hijo y debe cumplir con sus obligaciones.