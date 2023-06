Luis Enrique Guzmán exhibe que el hijo de su ex, Mayela Laguna, no lleva su sangre; asegura que no cambiará su amor por el menor.

Desde finales del 2022, Luis Enrique Guzmán y su esposa, Mayela Laguna, comenzaron a tener problemas por un audio donde Mayela lo acusaba de violento y flojo.

Posteriormente, la pareja aseguraba que estaban bien y se iban a dar una oportunidad para seguir con su matrimonio.

Hasta que en marzo de 2023, se volvieron a filtrar audios donde Mayela Laguna revelaba que Luis Enrique Guzmán había sustraído objetos valiosos de la casa de Silvia Pinal.

La familia Pinal se negó hacer declaraciones sobre lo sucedido, pero una vez más están en medio del escándalo.

El lunes 26 de junio, Luis Enrique Guzmán envió un comunicado a través de su abogado para revelar que se había hecho una prueba genética con el menor de sus hijos.

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna. (@luisenriquegp / Instagram)

Luis Enrique Guzmán revela una triste verdad sobre su hijo menor

En agosto de 2019, Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna se convirtieron en padres.

Cuando Mayela Laguna se separó de Luis Enrique Guzmán, lo acusó de no dejarla ver a su hijo, pero después de retractó.

Ahora, Luis Enrique Guzmán lanzó un comunicado para revelar que su hijo menor no comparte lazos sanguíneos con él.

“(...) El señor Luis Enrique Guzmán Pinal, se realizó una prueba de genética molecular con resultados del cero por ciento de paternidad y compatibilidad, entre el menor con iniciales AAGL” Comunicado de Luis Enrique Guzmán

El comunicado asegura que a pesar de que el menor no es hijo biológico de Luis Enrique Guzmán, él no piensa retirarle su cariño y apoyo.

Pero también da entender que darán paso a que el hijo de Mayela Laguna pueda tener lazos con su familia paterna y piensa disolver el vínculo paterno filial con el menor.

Luis Enrique Guzmán envía comunicado para revelar que no es padre biológico del hijo de Mayela Laguna (Especial )

Luis Enrique Guzmán revela un delicado dato sobre el hijo de Mayela Laguna, pero pide respeto

A pesar de que Luis Enrique Guzmán decidió hacer público que no es padre del hijo de Mayela Laguna, exige respeto para el menor.

En su comunicado, el hijo de Silvia Pinal pide que no se exhiba el rostro del hijo de Mayela Laguna y pide respeto para él.

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán (@luisenriquegp / Instagram)

Recodemos que Apolo ‘N’ era el sobrino favorito de Alejandra Guzmán , quien aseguraba que tras pelear con Frida Sofía, él sería su único heredero.

Las críticas no se hicieron esperar, pues en redes sociales acusan a Luis Enrique Guzmán de exhibir al hijo de Mayela Laguna con este comunicado.